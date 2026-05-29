Román válaszlépés jöhet az orosz dróncsapás miatt

Nicusor Dan elmondta: arra kérte a külügyminisztériumot, hogy haladéktalanul készítse elő a megfelelő, a „nagyon súlyos” helyzettel arányos intézkedéseket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat érintően. Az államfő mára az ország nemzetbiztonsági testületét, a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot rendkívüli ülésre hívta össze. Az elnök közölte: a román hatóságok az incidens súlyával arányos intézkedéseket rendelnek el Oroszországgal szemben.

A román államfő szerint az eset példátlan jellege miatt határozott, összehangolt válaszra van szükség országos, szövetségi és nemzetközi szinten is. Leszögezte, hogy a történtekért teljes egészében Oroszország viseli a felelősséget.

„A galaci incidens közvetlen következménye az Ukrajna ellen indított orosz háborúnak, valamint annak, hogy Moszkva felelőtlenül és válogatás nélkül alkalmazza ezeket a fegyverrendszereket a NATO-határok közvetlen közelében, semmibe véve a nemzetközi jogot” – idézte a román elnök reagálását az Agerpres hírügynökség.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök Facebook-üzenetében Oroszország Ukrajna elleni „felelőtlenül és indokolatlan háborújának elfogadhatatlan következményeként” értékelte a galaci drónincidenst. „Ez a háború továbbra is hatással van Románia és a keleti szárny államainak biztonságára. Fenntartás nélkül elítélem ezeket a súlyos cselekedeteket, és határozottan követelem Oroszországtól a leállításukat” – közölte a miniszterelnök. Bolojan kiemelte, hogy a nemzetbiztonság megerősítésének továbbra is abszolút prioritásnak kell lennie a romániai hatóságok és politikai erők számára, de szerinte a román védelmi válaszlépéseket a felszerelés szintje korlátozta.

„Ez újabb bizonyíték a SAFE program fontosságára, amelynek keretében teljes körű drónelhárító eszközöket biztosítunk a román hadsereg számára. A szerződést következő órákban aláírjuk. Néhány hónapon belül megkezdődik a drónelhárító képességek Romániába szállítása” – jelentette be a román kormányfő.

Bekérették a román külügyiminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét. Bukarest már az éjszaka folyamán tájékoztatta NATO-szövetségeseit és az Európai Unió többi tagállamát a történtekről. Reggel robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

