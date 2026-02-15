2p

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

A román államfő vasárnap Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra döntését, miután korábban úgy nyilatkozott: Bukarest konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázása érdekében, hogy a Béketanács chartájának előírásai összeegyeztethetők legyenek a román állam fennálló nemzetközi kötelezettségeivel – jelentette az MTI.

Donald Trump nem lehet teljesen boldog - vajon hogy sikerül kezdeményezése
Fotó: Fehér Ház/Molly Riley

A román elnök most azt közölte: a megbeszéléseken való részvételről szóló döntés az ENSZ Biztonsági Tanácsa által novemberben elfogadott, az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett határozat által létrehozott diplomáciai folyamat támogatásán alapul.

Románia megerősíti a nemzetközi békefenntartási erőfeszítések iránti határozott támogatását, valamint a Gázai övezet újjáépítési folyamatában való részvétel iránti nyitottságát. Románia következetesen támogatta a konfliktus végéhez vezető megoldás megtalálásának szükségességét, és támogatást nyújtott a Gázai övezet polgári lakosságának, különösen sürgősségi orvosi evakuálási műveletek révén
– emlékeztetett vasárnapi Facebook-bejegyzésében a román államfő.

A téma kapcsán Ilie Bolojan román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne egymilliárd dollárja a tagdíj kifizetésére, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja. Az államfő később pontosította a tagdíjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

