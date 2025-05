Romániai választás: magyar politikust hívott fel a nyertes

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Az RMDSZ ezzel szemben arra kérte támogatóit, hogy Nicusor Dant támogassák. A választás másnapján Orbán Viktor is gratulált az új román elnöknek az X-en, és örömét fejezte ki az egységes magyar fellépés miatt.

A magyar szavazók ezzel az RMDSZ álláspontját követve a centrista Dan mögé álltak, szemben Orbán Viktor korábbi megszólalásával. A miniszterelnök a második forduló előtt elismerően nyilatkozott a szélsőjobboldali George Simionról, aki korábban magyarellenes kijelentéseivel vált ismertté. Simion kampányában hangsúlyosan felhasználta Orbán szavait, többek között közös szórólapokon is.

Románia frissen megválasztott elnöke, Nicusor Dan hétfő délután telefonon felhívta Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, hogy megköszönje pártja és az erdélyi magyar szavazók támogatását – erről Kelemen számolt be a Facebookon a Hvg.hu szerint. Az RMDSZ vezetője szerint Dan is úgy látja, hogy a magyar közösség „egységesen, szinte erőn felül” teljesített a román elnökválasztás második fordulójában.

