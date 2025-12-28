„A Központ és Kelet csapatcsoportosítás parancsnokai, valamint az alájuk tartozó alakulatok parancsnokai jelentést tettek a harci feladatok végrehajtásáról és a Donyecki Népköztársaság Dimitrov városának, valamint a Zaporozsje megyei Guljajpole városának felszabadításáról” –hangzott az orosz elnöki hivatal által kiadott tájékoztatás, amely a városok és a régiók orosz elnevezését használta az MTI híradása szerint.

A Rosszija 1 televízió esti híradójában bemutatott felvételek szerint Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke egy vezetési ponton arról tett jelentést az ugyancsak katonai terepruhát viselő Putyinnak, hogy a hadsereg minden irányban támad a „különleges hadművelet” övezetében (Oroszországban csak így szabad nevezni az ukrajnai háborút – a szerk.), az ukrán fél pedig továbbra is sikertelenül próbálja megállítani a támadást.

A tábornok szerint a donyecki régióban lévő Kosztyantinivka város területének több mint fele az orosz ellenőrzés alá került, és az orosz erők gyors ütemben közelednek Szlovjanszkhoz.

Geraszimov szerint az orosz Nyugat csapatcsoport felszámolja a Harkiv megyei régióban, Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erőket, az Észak egységei pedig folytatják a „biztonsági övezet” létrehozását. A tanácskozáson szó esett még több kisebb település orosz ellenőrzés alá vonásáról is.

„Ma, az önök jelentései és a harci érintkezés vonalán megfigyelt ütem alapján ítélve érdekeltségünk abban, hogy az ukrán katonai alakulatokat kivonják az általuk ellenőrzött területekről – különböző okokból – gyakorlatilag nullára csökkent” – mondta az orosz elnök a katonai vezetőknek.

Mint fogalmazott, Oroszország fegyveres úton fogja megoldani a „különleges hadművelet” összes feladatát, ha Ukrajna nem akarja azt békésen lezárni.

Azt hangoztatta, hogy Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) elfoglalása „kedvező feltételeket teremt a támadás további folytatásához és a Donyecki Népköztársaság teljes felszabadításához.”

„Látjuk, hogy a Nyugaton is feltűntek okos emberek, akik azt javasolják a kijevi hatóságoknak, hogy fogadják el a konfliktus befejezésének méltó feltételeit, és jó alapfeltételeket biztosítanak hosszú távú történelmi perspektívában Ukrajna biztonságához” – tette hozzá Vlagyimir Putyin.

Az orosz légvédelema nap folyamán csak Mo szkva irányában 26 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le. Az orosz főváros repülőterein forgalomkorlátozást vezettek be az MTI szerint.

Mindeközben vasárnap Donald Trump amerikai elnök Floridában fogadja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a háború lezárását célzó tárgyalások keretében.