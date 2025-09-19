Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Hivatalosan is lemondott elnöki jogköreiről Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke, aki sokáig nem volt hajlandó elismerni, hogy a Bosznia-Hercegovina bírósága jogerős ítéletben fosztotta meg őt mandátumától – írja a Telex az N1Infóra hivatkozva. A bejelentés a köztársaság hivatalos közlönyének friss számából derült ki. Ezzel eldőlt az is, hogy az RS alelnöke, Davor Janjić kapja meg az elnöki jogköröket.

Davor Janjić pénteken aláírta azt a törvénymódosítást kihirdető rendeletet, amely hivatalossá tette, hogy a boszniai Szerb Köztársaság elnöke jogkörei rá mint helyettesre szállnak, Milorad Dodik korábbi elnök pedig lemond azokról.

A boszniai bíróság augusztusban utasította el Dodik fellebbezését, ezzel véglegessé vált, hogy elvesztette elnöki mandátumát. A választási bizottság megfosztotta elnöki megbízatásától Dodikot, egyhangúlag fogadták el a javaslatot.

A politikust augusztus 1-jén jogerősen egy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, illetve hat évre eltiltotta közhivatal viselésétől.

Dodik köztudottan jó viszonyt ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel. További részleteket itt olvashatnak: