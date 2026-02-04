2p
Rossz hírt kapott Putyin, dugába dől az ukrajnai offenzíva?

Mimimum két évtizede nem volt olyan alacsony az olaj- és gázexportból származó bevételek aránya az orosz költségvetésen belül, mint tavaly.

Mint az orosz pénzügyminisztérium jelentéséből kiderül, a nyersanyagkivitelből származó bevétel a 2024-es árfolyamon átszámítva 146 milliárd dollárról tavaly 111,2 milliárd dollárra esett vissza, ami a büdzsé kevesebb mint negyedét (23,8 százalék) teszi ki. Az olaj- és gázbevételek aránya még a 23 százalékot sem érte el, azaz 77 százalék más forrásból érkezett, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.      

A zuhanás nagyságát jelzi, hogy utoljára 2020-ban volt a nyersanyag-eladásokból származó bevételek aránya 30 százalék alatt.

A bevételek nem csupán az energiaexportra kivetett szankciók, hanem a globális piac alakulása és az erős rubel miatt is mérséklődtek.

Az orosz elnöknek dilemmát okoz, hogy a költségvetés egyre kisebb részben számíthat az olaj- és gázexport bevételeire
Fotó: kremlin.ru

Egyrészt az olajárak globálisan továbbra is alacsony szinten vannak, tavaly decemberben például az orosz Ural kőolaj hordónkénti ára 40 dollár alá csökkent. Az alacsony árak oka, hogy a globális termelésbővülés és a készletek növekedése több mint ellensúlyozzák az export potenciális zavarainak a hatását.

A bevételkiesések pótlása érdekében a Kreml széleskörű adóemelésbe fogott, valamint hozzányúlt a Nemzeti Vagyonalap tartalékaihoz. Kérdés ugyanakkor, hogy meddig tudja így finanszírozni a jelenleg még nagy erővel folyó ukrajnai offenzíváját.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

