Rossz hírt kapott Putyin, dugába dől az ukrajnai offenzíva?

Mint az orosz pénzügyminisztérium jelentéséből kiderül, a nyersanyagkivitelből származó bevétel a 2024-es árfolyamon átszámítva 146 milliárd dollárról tavaly 111,2 milliárd dollárra esett vissza, ami a büdzsé kevesebb mint negyedét (23,8 százalék) teszi ki. Az olaj- és gázbevételek aránya még a 23 százalékot sem érte el, azaz 77 százalék más forrásból érkezett, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.
A zuhanás nagyságát jelzi, hogy utoljára 2020-ban volt a nyersanyag-eladásokból származó bevételek aránya 30 százalék alatt.
A bevételek nem csupán az energiaexportra kivetett szankciók, hanem a globális piac alakulása és az erős rubel miatt is mérséklődtek.
Egyrészt az olajárak globálisan továbbra is alacsony szinten vannak, tavaly decemberben például az orosz Ural kőolaj hordónkénti ára 40 dollár alá csökkent. Az alacsony árak oka, hogy a globális termelésbővülés és a készletek növekedése több mint ellensúlyozzák az export potenciális zavarainak a hatását.
A bevételkiesések pótlása érdekében a Kreml széleskörű adóemelésbe fogott, valamint hozzányúlt a Nemzeti Vagyonalap tartalékaihoz. Kérdés ugyanakkor, hogy meddig tudja így finanszírozni a jelenleg még nagy erővel folyó ukrajnai offenzíváját.
