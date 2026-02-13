Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a tárca pénteki közleménye szerint azt mondta: a nagyköveten számon kérték, hogy hogyan „merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni.”

Szijjártó Péter úgy véli, hogy „az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”. Szerinte most például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken”. Ezzel „kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát”.

A miniszter hozzátette, hogy eközben „Ukrajna földgáz- és áramellátásának nagy része Magyarországon keresztül történik meg”.

Ukrajna már januárban is többször berendelte a magyar nagykövetet, például az Ukrajnának juttatott uniós támogatás ellen szervezett nemzeti petíció miatt.