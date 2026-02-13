1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna Szijjártó Péter

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

mfor.hu

Megint berendelték a magyar nagykövetet Kijevben. 

A külgazdasági és külügyminiszter a tárca pénteki közleménye szerint azt mondta: a nagyköveten számon kérték, hogy hogyan „merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni.”

Szijjártó Péter úgy véli, hogy „az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”. Szerinte most például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken”. Ezzel „kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát”.

A miniszter hozzátette, hogy eközben „Ukrajna földgáz- és áramellátásának nagy része Magyarországon keresztül történik meg”.

Ukrajna már januárban is többször berendelte a magyar nagykövetet, például az Ukrajnának juttatott uniós támogatás ellen szervezett nemzeti petíció miatt. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács soron kívüli ülésen állapodott meg arról, hogy folytatják az uniós adminisztráció egyszerűsítését. Antonio Costa, a Tanács elnöke szerint tavaly a védekezésre összpontosítottak, idén a versenyképesség lesz a középpontban.

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Cél az európai versenyképesség erősítése.

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

A venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet.

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Az amerikai elnök továbbra is a tárgyalásos rendezést helyezi előtérbe.

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Az amerikai tervben szereplő donyecki pufferzóna ellenőrzéséről továbbra sem sikerült megegyezni. Az ukrán elnök azonban folytatni akarja a tárgyalásokat.

Váratlan hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Nagyon kellemetlen hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Már javában készülnek a tervek Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítására.

Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

Már áprilisban hozzájuthat a 90 milliárd eurós hitelhez Ukrajna, ha az Európai Tanács is jóváhagyja az Európai Parlament döntését. A képviselők döntő többsége jóváhagyta a kölcsön folyósítását.

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

A kínai külügyminiszter Budapestre jön.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168