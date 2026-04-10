Rövidesen helyreállhat a Barátság vezeték, de kulcskérdés az európai pénz

Az államfő szerint a vezetéken már jelentős munkálatokat elvégeztek, ugyanakkor a háborús károk miatt egyes elemek – különösen a megsemmisült tartályok – helyreállítása időigényes. Emiatt az olajszállítás újraindítása kockázatokkal járhat, különösen annak fényében, hogy nem világos, Oroszország tartózkodik-e a további támadásoktól.

Zelenszkij hangsúlyozta: „Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor – ahogyan azt már elmondtuk – tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek”

Nehéz hónapok jöhetnek a fronton

Az ukrán elnök szerint szeptemberig különösen nehéz időszak vár Ukrajnára. Ennek egyik oka, hogy az Egyesült Államok a nyár közeledtével egyre inkább a belpolitikai folyamatokra, köztük az őszi választásokra koncentrál, ugyanakkor van esély diplomáciai előrelépésre. Ha Oroszország a feszültség csökkentése mellett dönt, háromoldalú egyeztetésre kerülhet sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Egy ilyen találkozót április és június között próbálhatnak megszervezni. Az ukránoknak is érdeke a kőolajszállítás újraindítása

Zelenszkij összegzése szerint a következő hónapok meghatározóak lesznek a háború alakulása szempontjából. A katonai helyzet mellett az energiaellátás és a nemzetközi támogatás kérdése is kulcsfontosságú marad Ukrajna számára.

Fokozódó katonai nyomás, növekvő létszám

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az orosz erők nemcsak Ukrajna területén, hanem a Fehéroroszországgal és a Moldovához tartozó szakadár Dnyeszter Menti Régióval határos térségekben is ütközőzóna kialakítására törekednek.

Ugyanakkor az elnök szerint jelenleg nem ez jelenti a fő fenyegetést: az orosz csapatok inkább más frontszakaszokon, például Zaporizzsja és Pokrovszk térségében koncentrálódnak.

Az ukrán vezetés állítása szerint a hadsereg havonta jelentős veszteségeket okoz az orosz erőknek, nagyjából annyit, amennyit Moszkva ugyanennyi idő alatt mozgósítani képes. Ennek ellenére az Ukrajnában harcoló orosz katonák száma tovább növekszik.