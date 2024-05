Mezelkobzás miatt győzött a marokkói csapat az afrikai kupán

Bő egy héten belül már másodszor függesztették fel a Renaissance Berkane (RS Berkane) és az USM Alger Afrikai Kupa mérkőzését a marokkói csapat mezén lévő Marokkó térkép miatti vita következményeként – írja az Inside the Games. Most vasárnap az északkelet-marokkói város Berkane stadionjában csak a helyi játékosok léptek pályára, hogy köszöntsék szurkolóikat, miközben a hangosbemondó közölte a közönséggel, hogy a mérkőzést törölték. A marokkói televízió arról számolt be, hogy az USM Alger csapata röviddel a tervezett 7-órai kezdés előtt elhagyta a stadiont.

Az RS Berkane térképpel díszített mezét a szurkolók is büszkén viselik

Fotó: Inside the Games

Egy hete mezcserére nem kerülhetett sor – inkább elkobozták

Az algériai USM Alger csapatának első mérkőzésére az Afrikai Konföderációs Kupa elődöntőjében a marokkói RS Berkane ellen az ezt megelőző vasárnap sem került sor, a politikai vita miatt – számolt be róla a Reuters. Az RS Berkane mezén Marokkó olyan térképe látható, amely magában foglalja a vitatott Nyugat-Szaharát, amely Rabat és Algír között vita tárgya, a szomszédos észak-afrikai országok közötti határ pedig az 1990-es évek óta le van zárva.

Amikor a marokkói fél már pénteken megérkezett Algériába, a vámhatóság lefoglalta a mezeiket, és a csapatot több órán át a repülőtéren tartották, mielőtt elengedték volna őket, hogy szállodájukba menjenek – jelentette a média. Algéria a mez közepén látható térképet provokációnak tekinti, és a helyi média szerint Algériában jogellenes politikai nyilatkozatot tenni egy futballmezen. Mindkét fél megérkezett az algíri stadionba a vasárnapi mérkőzésre, de míg a házigazda USMA kijött a kezdőrúgásra, az RS Berkane játékosai az öltözőjükben maradtak, feltehetően tiltakozásul amiatt, hogy nem viselhették szokásos mezüket.

Az RS Berkane azonban ugyanazt a mezt használta az idei kupamérkőzések során, és az Afrikai Labdarúgó-szövetség - a klubközi bizottság sietve összehívott ülése után - biztosította azt a jogát, hogy viselje a mezt az algíri első mérkőzésen. Nem volt azonnal világos, hogy az Afrikai Labdarúgó-szövetség milyen lépéseket tesz, és az afrikai futball irányító testülete sem nyilatkozott.

A Nyugat-Szaharával kapcsolatos feszültségek elrontották a két ország kapcsolatát, mióta Marokkó annektálta a területet, amely egészen 1975-ig spanyol gyarmat volt. Algéria 2021-ben szakította meg diplomáciai kapcsolatait Marokkóval. Nyugat-Szahara ritkán lakott terület, de igen gazdag foszfáttartalékokkal és kiváló halászterületekkel rendelkezik. Marokkó még a spanyol gyarmati uralom alatt formált igényt a területre. Azonban a gyarmaton élő nyugat-szaharaiak megalakították a terület függetlenségéért küzdő Polisario Frontot. Algéria támogatásával a Polisario gerillaháborút folytatott, amíg az Egyesült Nemzetek Szervezete közvetítésével 1991-ben tűzszünetet nem kötöttek, aminek alapján Marokkó a terület mintegy négyötödét ellenőrzi.

Nyugat-Szahara vitatott terület, alol néha nem csak a homok forró

Fotó: wikipedia, Mfor

Algéria tiltakozik a politikai döntések ellen

A most vasárnapi marokkói kezdés előtt a Berkane klubot támogatók egy transzparenst helyeztek el Marokkó térképével, amelyen a vitatott terület is annak részeként látható. Sok rajongó marokkói zászlót lengetett.

Az Algériai Labdarúgó-szövetség fellebbezett a Lausanne-i Sportdöntőbírósághoz az Afrikai Futball-szövetség döntése ellen, azzal érvelve, hogy a kairói székhelyű testület „jóváhagyta a marokkói Berkane klub kérését, hogy politikai üzenetet tartalmazó mezt viseljen", amit a FIFA mindig is ellenezett.

A mérkőzés újbóli lemondását érdemes olyan összefüggésben is vizsgálni, hogy a vitatott termékeket gyártók mindent megtesznek portékáik értékesítésének növelésére, függetlenül a következményektől, gyakran haragot váltva ki a közösségi médiában – teszi hozzá az Inside the Games.

Jól fogy a mez, nem is kell reklámozni

Fotó: Arab News AFP

„Óriási kereslet van rá" - mondta Soufiane Al Korchi, a marokkói csapat mezeinek hivatalos forgalmazójának képviselője, hozzátéve, hogy „a térkép három éve része a hivatalos dizájnnak", ami nemcsak a viseletét indokolja, hanem azt is, hogy nincs új ok arra, hogy ne használják azt.

Másutt is téma

A hónap elején megkérdőjelezték a német Adidas cég által gyártott válogatott mez dizájnját is. A 44-es számmal díszített mezek értékesítése állt a vita középpontjában, mert a nemzetiszocialista korszak SS osztagainak náci jelképére emlékeztettek. A sportszergyártó és a Német Labdarúgó Szövetség reagált is erre, és az Adidas üzletben április 1. után már nem lehetett saját névvel és számmal személyre szabni a mezeket, a szövetség pedig saját webáruházában leállította a 44-essel megrendelt kombinációk kiszállítását – írta a Sportschau.

A Szent György kereszt kicsit másképp - nem aratott osztatlan sikert

Fotó: The Sun, AFP

Márciusban pedig Rishi Sunak brit miniszterelnök szólalt meg a Nike által tervezett új angliai futballmez miatt, amely megváltoztatta a Szent György-kereszt színeit. „Nem szabad a nemzeti zászlókat piszkálni" - jelentette ki Sunak. Az amerikai sportruházati óriás a Cross, az angol zászló színeit változtatta meg lila és kék csíkokkal módosítva azt, amit „játékos frissítésnek” nevezett el a 2024-es Európa-bajnokság előtt. Sunak emiatt panaszkodott: „Általános véleményem az, hogy amikor a nemzeti zászlónkról van szó, nem szabad azt piszkálni, mert az a büszkeség, az identitás forrása, és tökéletes úgy, ahogy van."