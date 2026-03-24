Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Nem kímélték a meghatározó tengeri kereskedelmi útvonalat az irániak: egy sor speciális aknát telepítettek.

Az amerikai hírszerzési jelentések szerint legalább egytucat vízi aknát telepítettek a Hormuzi-szorosba – jelentette hétfőn a CBS amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A beszámoló alapján a közel-keleti szempontból kritikus fontosságú vízi útvonalon az iráni gyártmányú Maham 3 és Maham 7 típusú tapadóaknákat helyezték el. Előbbi egy körülbelül 3 méteres hatótávolságú tengeri akna, utóbbi pedig egy kompakt, nagy erejű robbanóanyaggal töltött eszköz, amelyet közepes méretű hajók, partraszálló egységek és kisebb tengeralattjárók ellen terveztek. A jelentés hozzátette:

Irán kisméretű hajókat használ az aknák telepítéséhez, amelyek egyszerre két-három eszközt képesek a szorosba juttatni.

Ezzel párhuzamosan az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) a nap folyamán korábban úgy nyilatkozott: „nincs szükség” aknák elhelyezésére a Perzsa-öbölben, mivel Irán „teljes felhatalmazással” és ellenőrzéssel bír a Hormuzi-szoros felett.

Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra

Az izraeli hadsereg nagyszabású támadást jelentett be azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni erőművek bombázását és tárgyalásokról számolt be.

Ukrajna megnevezte az országban kémkedők állítólagos magyar főnökét

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) március 23-án nyilvánosságra hozta annak a magyar hírszerző tisztnek a nevét, aki állítólag felügyelte a tavaly felszámolt kémkedési műveletet Kárpátalján.

Egyelőre elbukott a titkos izraeli terv – rakétákkal nem lehet rendszert váltani?

Az izraeli titkosszolgálat mindeddig nem tudott érdemi lázadást szítani Iránban a háború idején, és a kurd milíciák iráni inváziója is elmaradt – az iráni rezsim továbbra is a helyén van. 

Az Európai Bizottság tisztázást vár a magyar kormánytól

A Bizottság szóvivője jelezte ezt, miután kitudódott, hogy a magyar külügyminiszter bizalmas információkról egyeztet orosz kollégájával.

Csattanós hír jött Iránból Donald Trump nagy bejelentésére

Nincsen közvetlen vagy közvetett kommunikáció az Egyesült Államokkal, állítja az iráni Fras hírügynökség forrása.

Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

Az ultimátumát is meghosszabbította. „Jó és eredményes megbeszéléseket” folytattak Iránnal – írta, közel lehet a megállapodás.

Ha Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

A teljes Perzsa-öböl a Hormuzi-szoros sorsára juthat?

Lepattantak a Patrióták a francia nagyvárosokról

Fontos erőfelmérőt tartottak Franciaországban. A Nemzeti Front nem tudott megszerezni egy nagyvárost sem, de országosan azért javította pozícióit.

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Ellátásbiztonság szempontjából az európai és az ázsiai országokat sokkal érzékenyebben érinti a Hormuzi-szoros blokádja és az akadozó tengeri szállítások, mint az Egyesült Államokat. Azonban Donald Trumpnak is főhet a feje, hiszen a közel-keleti háború miatt megemelkedő üzemanyagárak, illetve a várható globális inflációs sokk kifejezetten rosszul jön neki, kevesebb mint 8 hónappal az amerikai félidős választások előtt. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt csúcstalálkozóját is elhalasztották.

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Az egész régió víz és energia nélkül maradhat?

