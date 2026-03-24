Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Az amerikai hírszerzési jelentések szerint legalább egytucat vízi aknát telepítettek a Hormuzi-szorosba – jelentette hétfőn a CBS amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A beszámoló alapján a közel-keleti szempontból kritikus fontosságú vízi útvonalon az iráni gyártmányú Maham 3 és Maham 7 típusú tapadóaknákat helyezték el. Előbbi egy körülbelül 3 méteres hatótávolságú tengeri akna, utóbbi pedig egy kompakt, nagy erejű robbanóanyaggal töltött eszköz, amelyet közepes méretű hajók, partraszálló egységek és kisebb tengeralattjárók ellen terveztek. A jelentés hozzátette:

Irán kisméretű hajókat használ az aknák telepítéséhez, amelyek egyszerre két-három eszközt képesek a szorosba juttatni.

Kapcsolódó cikk Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra Az erőműveket ők sem támadják.

Ezzel párhuzamosan az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) a nap folyamán korábban úgy nyilatkozott: „nincs szükség” aknák elhelyezésére a Perzsa-öbölben, mivel Irán „teljes felhatalmazással” és ellenőrzéssel bír a Hormuzi-szoros felett.