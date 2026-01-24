2p

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Segítséget kért Zelenszkij az újabb súlyos orosz légitámadás után

mfor.hu

Az ukrán elnök a szombat hajnali súlyos orosz légicsapások után üzent a Nyugatnak.

Mint fogalmazott, minden egyes ilyen orosz csapás az energetikai létesítmények ellen azt bizonyítja, hogy nem lehet halogatni a légvédelmi rendszerek szállítását. Szerinte nem lehet szemet hunyni ezek felett a támadások felett, válaszolni kell rájuk, mégpedig erővel.

„Számítunk minden partnerünk reakciójára és segítségére. Minden egyes Patriot és NASAMS rakéta, valamint a többi rendszer lőszere hozzájárul a létfontosságú polgári infrastruktúra védelméhez, és ahhoz, hogy az emberek átvészeljék a téli hideget. Feltétlenül meg kell valósítanunk mindazt, amiben (Donald) Trump (amerikai) elnökkel Davosban megállapodtunk a légvédelem kapcsán” – hangsúlyozta Zelenszkij a Telegramon az MTI szerint.  

Tájékoztatása szerint Oroszország az éjjel végrehajtott masszív légicsapása során több mint 370 csapásmérő drónt és 21, különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. A csapások Kijevet és környékét, valamint Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyéket érték. Harkivban megrongálódott egy szülészeti kórház, egy kollégium – ahol a harcok elől elmenekült emberek laktak –, egy orvosi főiskola és több lakóépület. A fővárosban és térségében az oroszok fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán légierő jelentése szerint a légvédelem 15 orosz rakétát és 357 drónt semlegesített.

