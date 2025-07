Semmi vétó, semmi kardcsörtetés? Mit csinál a magyar kormány Brüsszelben?

Elképzelhető, hogy ma politikai megállapodás születik az Oroszország elleni 18. szankciós csomagról – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben.

„Nagyon közel vagyunk hozzá”

- mondta a politikus.

A javasolt büntetőintézkedések Oroszország pénzügyi és energiaszektorát célozzák, válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja, hogy feltétel nélküli tűzszünetet kössön Ukrajnával, de az EU 27 tagállama közül eddig nem mindegyik támogatta a csomagot.

A tervek szerint a nemzetközi árplafon az orosz olajexport esetében 60 dollárról 45 dollárra csökkenne hordónként, de ez az intézkedés nem kapott egyhangú támogatást a legfejlettebb országokat tömörítő G7-csoport múlt havi találkozóján.

„Még ha az amerikaiak nem is csatlakoznak, de a többi G7-ország igen, akkor is továbblépünk ezzel”

- mondta Kallas, az EU-tagállamok külügyminisztereinek keddi brüsszeli tanácskozására érkezve.

Kallas szerint jó jelek érkeznek Washingtonból; felismerték, hogy Oroszország nem akar békét. „A békéhez támogatnunk kell Ukrajnát, és nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra. Remélem, az amerikaiak is továbblépnek a saját szankciós vagy vámtarifa-csomagjukkal, hogy nyomás alatt tartsák Oroszországot a háború befejezése érdekében” – jelentette ki.

Mint mondta az EU biztosítana forrásokat amerikai fegyverek vásárlásához Ukrajnának. „Támogatást nyújtunk Ukrajnának, hogy megvegyék a szükséges fegyvereket és lőszert. Meg kell vizsgálnunk, mit tudunk még közösen tenni. Jó lenne, ha minden partner hozzájárulna a háború befejezéséhez” – tette hozzá.

Kallas közölte azt is, hogy az EU és Izrael megállapodásra jutott a gázai helyzet javítása érdekében, de hangsúlyozta, hogy most ennek végrehajtására kell koncentrálni. Szerinte pozitív jelek láthatók az átkelők megnyitásában, az áram- és vízellátás helyreállításában, valamint a humanitárius segélyszállítmányok növekedésében. „A helyzet Gázában továbbra is katasztrofális. Amíg nem látunk valódi javulást a helyszínen, addig egyik fél sem tett eleget” – fogalmazott a főképviselő.

A magyar kormány a jelek szerint nem gördít különösebb akadályokat az új szankciós csomag útjába. Orbán Viktor viszont azt kezdeményezte, hogy kerüljenek uniós szankciós listára a kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József haláláért felelős ukrán vezetők.

Elképzelhető, hogy a két ügy össze is függ, a magyar kormány alkualapnak, esetleg figyelemelterelésnek is használhatja a szomorú ügyet.

