Soha ennyi pénzt nem kapott még Ukrajna

Szórja a milliárdokat az EBRD.

Minden eddiginél több, az egy évvel korábbi rekordnál is nagyobb értékű finanszírozást nyújtott Ukrajnának tavaly az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtöki kimutatásában közölte, hogy 2025-ben 2,9 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában Ukrajnának

Az EBRD az előző ukrajnai finanszírozási rekordot 2024-ben érte el 2,4 milliárd eurós támogatással.

A csütörtöki beszámoló szerint az Ukrajna számára jóváhagyott tavalyi EBRD-programok 90 százalékának az ukrán magánszektor volt a kedvezményezettje.

Minden eddiginél többet adtak Ukrajnának
A londoni bank közölte azt is, hogy a háború kezdete óta több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával.

A csütörtöki beszámoló szerint az EBRD a háború további időtartama alatt évente legalább 1,5 milliárd euró finanszírozást nyújt Ukrajnának, és a támogatási összeg emelkedhet, amint elkezdődik az újjáépítés.

Az EBRD hangsúlyozta, hogy ezeket a terveket a 4 milliárd eurós tőkeemelésről 2023-ban született döntés támasztja alá.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank minapi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték.

Kik adták össze?

Az EBRD beszámolója szerint a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes „elsöprő többsége” részt vett.

Ez volt az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében.

A bankot a részvényes országok és szervezetek 10 milliárd ecu tőkével alapították 1991-ben – az ecu (European Currency Unit) az euró előtti közös európai elszámolási eszköz volt –, majd ezt a tőkeállományt 1996-ban 20 milliárd ecu-re, 2010-ben, a globális pénzügyi válság nyomán 30 milliárd euróra emelték.

A 4 milliárd eurós mostani harmadik tőkeemelés nyomán a banknak még több forrása lesz jelentős és tartós befektetések végrehajtására az ukrán reálgazdaságban a háború és az újjáépítés időszakában egyaránt – fogalmazott ismertetésében az EBRD.

Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.

Megalapítása óta a bank 7800 programra több mint 220 milliárd euró finanszírozást folyósított a működési területét alkotó gazdaságoknak.

A legfrissebb összegzés szerint az EBRD 2025-ben 16,8 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában a tevékenységi térségéhez tartozó országoknak, megdöntve az előző finanszírozási rekordot, amelyet 2024-ben ért el 16,6 milliárd eurós támogatással.

Az EBRD tavaly 640 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást; ez is rekord a pénzintézet eddigi történetében.

(MTI)

