Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

Az amerikai szövetségi kormányzat leállása a 36. napjába lépett, amivel minden korábbi leállásnál hosszabbra nyúlik – írja a CBS News. A költségvetés hiánya miatt akadozik a szociális élelmiszersegélyek folyósítása, amelyre több mint 41 millió amerikai jogosult, de hamarosan a légi közlekedésben is fennakadások lehetnek – írja a Telex.

Október 1-én azután történt a leállás, hogy a republikánusok és demokraták nem tudtak megegyezni a költségvetésről. A kormányzat akkor áll le, ha a kongresszus, vagyis a törvényhozás két háza nem fogadja el a következő évi költségvetést, a szövetségi kiadásokról szóló 12 törvényt. A vita középpontjában most az egészségügy finanszírozása áll, egyik párt sem hajlandó engedni az elképzeléseiből.