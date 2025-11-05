1p
Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

36. napjába lépett a leállás.

Az amerikai szövetségi kormányzat leállása a 36. napjába lépett, amivel minden korábbi leállásnál hosszabbra nyúlik – írja a CBS News. A költségvetés hiánya miatt akadozik a szociális élelmiszersegélyek folyósítása, amelyre több mint 41 millió amerikai jogosult, de hamarosan a légi közlekedésben is fennakadások lehetnek – írja a Telex.

Október 1-én azután történt a leállás, hogy a republikánusok és demokraták nem tudtak megegyezni a költségvetésről. A kormányzat akkor áll le, ha a kongresszus, vagyis a törvényhozás két háza nem fogadja el a következő évi költségvetést, a szövetségi kiadásokról szóló 12 törvényt. A vita középpontjában most az egészségügy finanszírozása áll, egyik párt sem hajlandó engedni az elképzeléseiből.

