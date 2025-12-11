3p
Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek

2026 második negyedévéig el kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Ukrajnának számos intézkedést kell hoznia a korrupcióellenes és jogállamisági politika végrehajtása érdekében az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 2026-ban, beleértve a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosítását – áll Marta Kos bővítési EU-biztos és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesének közös nyilatkozatában, amelyet az EU-tagországok uniós ügyekért felelős minisztereinek Lvivben tartott informális ülését követően tettek közzé az EU ukrajnai képviseletének honlapján.

A csatlakozásért mindent
Fotó: DepositPhotos.com

A nyilatkozatban megállapítják: szükséges a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosításainak elfogadása a gyors és minőségi igazságszolgáltatás biztosítása érdekében, beleértve a büntetőügyek automatikus lezárásának megszüntetését a nyomozási határidők lejárta miatt, valamint a hatályos határidők felülvizsgálatát; a büntetőeljárások akadályainak megszüntetését, különösen a magas szintű korrupciós ügyekben; az elévülési idő meghosszabbítását és az eljárások felfüggesztése indokainak szigorítását.

Ezenkívül meg kell erősíteni az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) függetlenségét, valamint egyértelműen el kell határolni a nyomozati hatóságok hatásköreit, a NABU és a SZAP joghatóságát pedig „ki kell terjeszteni minden magas kockázatú tisztségre”.

A nyilatkozat kitér a főügyész kiválasztására és felmentésére vonatkozó eljárás átfogó felülvizsgálatára is, amelynek célja, hogy az eljárás „összhangba kerüljön a legjobb európai gyakorlatokkal”.

Az európai normákkal összhangban és a Velencei Bizottsággal konzultálva olyan törvényt kell elfogadni, amely biztosítja az ügyészek kiválasztásának, kinevezésének és áthelyezésének átlátható és érdemeken alapuló eljárását a főügyészi hivatal, a regionális és kerületi ügyészségek vezetői és egyéb ügyészi pozíciói vonatkozásában – áll a dokumentumban.

Ukrajnának meg kell reformálnia az Állami Nyomozó Irodát (DBR) is. Ezenfelül „késedelem nélkül” ki kell nevezni a „nemzetközileg ellenőrzött” alkotmánybírákat és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tagjait.

A nyilatkozat szerint Ukrajnának 2026 második negyedévéig el kell fogadnia a korrupcióellenes stratégiát és az állami korrupcióellenes programot, és biztosítania kell azok magas szintű végrehajtását..

A dokumentumban rámutatnak: ezek a lépések Ukrajna eltökéltségét bizonyítják aziránt, hogy megerősíti intézményeit, jelentős előrelépést tesz a reformok terén a csatlakozási tárgyalások első fejezetének keretében és továbbhalad az európai integráció útján.

