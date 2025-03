„Sokkal inkább amerikai befolyást látok a magyar kormányra, mint oroszt” – Interjú Gyarmati Istvánnal

És persze nem utolsósorban: melyek a magyar érdekek Ukrajnával kapcsolatban? Milyen motivációk mozgatják a magyar kormányt? Árulás vagy sem, amit csinál? Fennáll-e a veszély, hogy Nyugatról Keletre sodródunk? Erről és még sok minden másról is kérdeztük Gyarmati Istvánt. Fejezetek:

Valóban új világrend köszöntött be Donald Trump újabb elnökségével? Mi motiválja az amerikai elnököt, mi a legnagyobb hibája, és ki lehet-e, szabad-e vele egyezni? Mi lesz a transzatlanti szövetséggel? Túléli-e a mostani viharokat a NATO? Szabad-e fegyverkezni az adósság növelésének és a szociális kiadásoknak a rovására?

Ukrajnába főleg a Globális Délnek, valamint az oroszokkal jóban lévő NATO-tagállamoknak, tehát Szlovákiának, Bulgáriának és Magyarországnak kellene békefenntartókat küldenie egy jövőbeni tűzszünet biztosítására, jelentette ki a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban Gyarmati István diplomata, biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette: az ukrajnai háborút az Egyesült Államok máshogy próbálja megoldani, mint a többi NATO-tagállam, a magyar kormány pedig Washington mögé állt be – szerinte a jelen helyzetben sokkal inkább az Egyesült Államok gyakorol befolyást a magyar kormányra, nem pedig Oroszország.

