Sokkoló fotók is bizonyítják, hogy valóban éhínség pusztít Gázában

Az éhínség tényét egy ENSZ által támogatott szervezet is megerősítette.

A világ vezető, élelmiszerellátási krízishelyzeteket vizsgáló hatósága, az ENSZ által támogatott IPC még pénteken tette közzé jelentését, miszerint éhínség pusztít Gázavárosban.

A szervezet egyúttal figyelmeztetett arra, hogy az éhínség más városokba is átterjedhet, ha nem lesz tűzszünet, illetve ha Izrael nem oldja fel a segélyek bejutására vonatkozó korlátozásait.

Az egyik legnagyobb és legtekintélyesebb nemzetközi hírügynökség, az amerikai AP a napokban fotósorozatot is közölt a gázai éhínségről és az élelemért folytatott embertelen küzdelemről. A fotók az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban készültek. A sorozat itt érhető el, megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

A hírügynökség korábban közölt, szintén a nyugalom megzavarasára alkalmas képeit pedig itt lehet megtekinteni.

Élelemre váró gyerekek a Gázai övezetben, 2025. augusztus
Élelemre váró gyerekek a Gázai övezetben, 2025. augusztus
Fotó: X/UNRWA

A brit The Guardian szombaton a helyi egészségügyi minisztérium közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy további nyolc ember halt éhen az övezetben, köztük két gyerek. Így az éhen haltak hivatalos száma 281-re nőtt, köztük 114 gyerek van.

Eközben legkevesebb 61 ember vesztette életét az izraeli támadásokban az elmúlt 24 órában helyi közlések szerint. Számos ember a romok alatt rekedt. A gázai halálos áldozatok teljes száma meghaladja a 62 ezret a hivatalos közlések szerint.

Az ENSZ és segélyszervezetek azt állítják, hogy az éhínséget az izraeli hatóságok okozzák azáltal, hogy továbbra sem engednek be megfelelő mennyiségű segélyt az övezetbe. Izrael tagadja az éhínséget, és  a kialakult helyzetért az ENSZ-et, valamint a Hamászt okolja.

A 24.hu helyszíni riportja ugyanakkor a közelmúltban – a segélyszervezetek megállapításaival összhangban – arról számolt be, hogy a gázai-egyiptomi határnál tíz kilométer hosszan várakoznak a segélyeket szállító kamionok. Azokat ugyanis nem vagy csak nagyon lassan engedik át a határon az izraeli hatóságok.

