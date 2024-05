Sorsdöntő is lehet az orosz elektronikus hadviselés sikere, a HIMARS is csak szenved

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy az amerikaiak „megmondták az oroszoknak, hogy ha felrobbantanak egy nukleáris bombát, akkor – még ha nem is öl meg senkit – minden ukrajnai pozíciójukat hagyományos fegyverekkel fogjuk megtámadni, megsemmisítjük az összeset”. Sikorski azt is hozzátette, hogy szerinte ez egy hihető fenyegetés, és úgy vélte, éppen ezért sem tartja valószínűnek, hogy az oroszok nukleáris fegyvereket vetnének be.

A Washington Post arról ír, hogy az oroszok egyre sikeresebben zavarják a nyugati, elsősorban amerikai, GPS-vezérelte precíziós fegyvereket. Ennek következtében az olyan eszközök, mint az Excalibur GPS-irányítású tüzérségi lőszer, illetve a HIMARS rakéták is drasztikusan vesztettek hatékonyságukból, az Excaliburok találati pontossága például néhány hónap alatt tíz százalék alá esett. A lap szerint ez is nagyban hozzájárult Ukrajna védelmi képességeinek csökkenéséhez, és a fronton elért orosz sikerekhez. A megoldást talán e fegyverek legújabb változatainak Ukrajnába szállítása jelentené, de nem lehet biztosan tudni, hogy ezek képesek lennének-e ellenállni az orosz elektronikus hadviselésnek. A fejleményeket Kína is figyeli, hiszen ezen amerikai eszközök hatékonysága például egy Tajvan elleni katonai akció során is kulcsfontosságú lehet.

A tegnapi, legalább hat áldozatot követelő, egy harkivi barkácsáruház ellen végrehajtott orosz siklóbomba-támadás után szombat késő délután orosz rakéta csapódott egy harkivi lakóépületbe is, 18 embert megsebesítve.

For them, it is a pleasure to burn. We all know who we are dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm – burning lives, destroying cities and villages, dividing people, and erasing national borders through war.



There is no nation that can stop such war alone,… pic.twitter.com/2AJ12vpdjM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szokásos videóüzenetében a Harkiv elleni legutóbbi csapásokat „az orosz őrület legújabb példájának” titulálta. Hozzátette, hogy amikor új légvédelmi eszközöket kérnek a világ vezetőitől, akkor az ilyen támadások megakadályozásáról beszél. Emmanuel Macron francia elnök „elfogadhatatlannak” minősítette a barkácsáruházat ért támadást – Moszkva tagadja, hogy szándékosan vett volna célba civil célpontokat.

Today's Russian strikes on Kharkiv are yet another example of Russian madness—there is no other way to describe it. Only insane people like Putin are capable of killing and terrorizing people in such heinous ways.



When we tell world leaders that Ukraine requires adequate air… pic.twitter.com/54lCY0ax3r — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024

Az orosz hatóságok szerint ukrán támadásokban négy civil vesztette életét Oroszország Belgorodi régiójában szombaton.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint egy újabb település került orosz ellenőrzés alá Donyeckben, Ocseretine közelében. Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők „különösen aktívak” ebben a régióban, miközben a harkivi fronton csökkent aktivitásuk.

DeepState, Dzerkalo tyzhnya - The Russian army advanced during the day in the areas near Umanske and Arkhangelske (#Avdiivka-Ocheretyne) and #Klishchiivka (#Bakhmut). #War_in_Ukraine pic.twitter.com/N9HHdDzf8j — #War_in_Ukraine #Facts #Opinions #Trends #Kharkiv (@HarZizn) May 25, 2024