Sorsdöntő találkozó lehet a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcs

Volodimir Zelenszkij azt közölte, hogy az Ukrajnát megillető biztonsági garanciák részleteiről kíván egyeztetni. Egy ukrán tisztviselő az NBC-nek ugyanakkor azt is mondta, hogy készek a gazdasági fejlődés és a háború sújtotta ország újjáépítésének kérdését is megvitatni, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A kiszivárgott hírek szerint a kelet-ukrajnai Donbász egy részét úgynevezett „szabad gazdasági zónává” alakítanák át.

Zelenszkij szerint „sok mindenben döntés születhet” még újév előtt. Szerinte a 20 pontos béketerv, amin dolgoznak, 90 százalékban már kész.