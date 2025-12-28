1p
Sorsdöntő találkozó lehet a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcs

Helyi idő szerint vasárnap délután tárgyal majd az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel Floridában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről.

Volodimir Zelenszkij azt közölte, hogy az Ukrajnát megillető biztonsági garanciák részleteiről kíván egyeztetni. Egy ukrán tisztviselő az NBC-nek ugyanakkor azt is mondta, hogy készek a gazdasági fejlődés és a háború sújtotta ország újjáépítésének kérdését is megvitatni, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A kiszivárgott hírek szerint a kelet-ukrajnai Donbász egy részét úgynevezett „szabad gazdasági zónává” alakítanák át. 

Zelenszkij szerint „sok mindenben döntés születhet” még újév előtt. Szerinte a 20 pontos béketerv, amin dolgoznak, 90 százalékban már kész.

Rossz híreket kapott Zelenszkij a floridai csúcs előtt

A Zaporizzsja megyei Huljajpole és a donyecki régióban található Mirnohrad város elfoglalásáról tettek jelentést orosz katonai parancsnokok Vlagyimir Putyin orosz elnöknek – közölte a Kreml sajtószolgálata szombat este közleményen.

Washington örül a tűzszünetnek – Kambodzsában

Az Egyesült Államok üdvözölte szombaton a Thaiföld és Kambodzsa között ismét megszületett tűzszünetet, ami a határkonfliktus újbóli lezárását célozza.

Támadtak az oroszok: az ukrán határra küldték a lengyel harci repülőket

Lengyelország harci repülőgépeket küldött az ukrán határra, miután Kijevet éjszaka orosz rakéták és drónok támadták.

A román vadászgépeknek is dolga akadt az orosz drónok miatt

A határ közelében repültek a drónok.

Zelenszkij elárulta, tényleg igaz a kiszivárgott találkozó híre

Leülnek tárgyalni Trumppal.

Jól beszólt Orbán Viktornak, majd meg is dicsérte egy régi ellenlábasa

A volt budapesti nagykövet megszólalt.

Zelenszkijre vár egy igazán fontos találkozó

Vasárnap találkozhat az amerikai elnökkel.

Dolga akadt a lengyel vadászgépeknek egy orosz felderítő miatt

Riasztást hozott a karácsony.

Nem akármilyen fegyverrel támadhattak egy orosz olajfinomítót

Brit gyártmányú rakéták.

Nasry Asfura, az új hondurasi elnök

„Papi, szolgálatodra”, az új hondurasi elnök – Donald Trump kedveltje

Nasry Asfurát több mint három héttel a november 30-i választás után szerdán hivatalosan is az elnökválasztás győztesének nyilvánították.

