Sorsdöntő tárgyalásra utazik Zelenszkij – karácsonyra tényleg vége lesz a háborúnak?

A Fehér Ház tájékoztatása szerint Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff a hétvégén Berlinben európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik – írja a Guardian.

Hétfőn pedig német közlés szerint közös csúcstalálkozón is részt vesznek az európai vezetők, az ukrán elnök, illetve Witkoff. Zelenszkij is megerősítette, hogy több tárgyalása is lesz a különmegbízottal, aki korábban többször is Moszkvában tárgyalt Putyin orosz elnökkel, illetve az orosz elnök bizalmi emberével együtt a mostani tárgyalások alapját képező, eredetileg 28 pontos orosz-amerikai béketervet is kidolgozta.

„A legfontosabb, hogy találkozni fogok Trump elnök küldötteivel, és tárgyalások lesznek európai partnereinkkel is, sok vezetővel, a béke alapjait illetően – egy politikai megállapodásról a háború lezárásáról”

- fogalmazott Zelenszkij szombat késő esti televíziós üzenetében.

A Kreml részéről a tárgyalásokban fontos szerepet játszó Juri Usakov szerdán arról beszélt, hogy Oroszország csak abban az esetben egyezik bele egy tűzszüneti megállapodásra, ha Ukrajna kivonul a Donbasz régió azon részeiről, amelyeket még irányítása alatt tart. Usakov azt is elmondta, hogy orosz rendőri erők, illetve az orosz nemzeti gárda egységei azután is a kelet-ukrajnai, Oroszország által saját területének nyilvánított megyékben maradnának, ha azok demilitarizált zónának lesznek nyilvánítva a béketerv értelmében.