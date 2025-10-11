Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte pénteken az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. Az észak-koreai vezetés az ünnepségeket eddig is a katonai erejének demonstrálására használta, ami ezúttal sem volt másként.

Az ünnepség alkalmából rendezett katonai parádén bemutatták egy újonnan kifejlesztett, az Egyesült Államok területét is elérő interkontinentális ballisztikus rakétát. A felvonulás sztárjának számító Hwasong-20 rakéta bármilyen amerikai területet képes elérni, de még kérdéses, hogy mennyire kifinomult és megbízható a célzórendszere, valamint az, hogy a robbanófej kibírja-e a föld légterébe történő visszatérést – írta a Reuters. 

A rendszert várhatóan még idén tesztelni fogják, ez számít most a csúcspontjának Észak-Korea nukleáris támadási ambícióinak – mondta a hírügynökségnek Ankit Panda, az amerikai Carnegie Endowment for International Peace agytröszt kutatója.

Elsősorban az Egyesült Államok elrettentésére mutatta be Észak-Korea a még nem egészen tökéletes szuperfegyverét
Fotó: Fotó: mznews.co.mz

„A rendszert valószínűleg több robbanófej egyidejű szállítására tervezték… A több robbanófej növeli a meglévő amerikai rakétavédelmi rendszerekre nehezedő terheket, és fokozza azt a képességet, amit Kim Jong Un úgy lát, hogy szükséges a Washington elleni jelentős elrettentő hatás eléréséhez.”

„A többi bemutatott fegyver között szerepeltek hiperszonikus ballisztikus rakéták, cirkálórakéták, egy új típusú többcsövű rakétaindító, valamint öngyilkos drónok indítója” – mondta Hong Min, Észak-Korea-szakértő, a Korea Institute for National Unification intézetből.

Oroszország és Észak-Korea megint egymás vállát lapogatták

A katonai parádén Kim Jong Un egy beszédet is mondott, amelyben „meleg bátorítást” fejezett ki az észak-koreai csapatoknak a külföldi műveletekben, hozzátéve, hogy a hadsereg hősiességét nemcsak Észak-Korea védelmében, hanem a „szocialista építés előőrsében” is látni fogják – jelentette a KCNA.

„Hadseregünknek továbbra is egy legyőzhetetlen entitássá kell nőnie, amely minden fenyegetést elpusztít” – mondta Kim.

Az észak-koreai diktátor pénteken Dmitrij Medvegyevvel tárgyalt, aki azt mondta, hogy az észak-koreai katonák áldozatvállalása Oroszország ukrajnai hadműveleteiben bizonyítja a két ország közötti bizalmat.

Kim Medvegyevnek azt mondta, hogy reméli, folytathatják az együttműködés erősítését Oroszországgal, és szorosan részt kíván venni a közös célok elérése érdekében – jelentette a KCNA.

A KCNA szerint Vietnam és Észak-Korea is együttműködési megállapodásokat írtak alá több területen, többek között védelmi, külügyi és egészségügyi területeteken.

