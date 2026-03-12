Sosem láttunk még ekkora fennakadást az olajpiacon

A globális olajpiac történelmének legnagyobb ellátási fennakadását okozhatja a közel-keleti háború – írja az Aljazeera. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb piaci elemzésében kiemelte, hogy a Perzsa-öböl menti, kőolajban gazdag államok exportját Irán jelentősen korlátozza, emiatt pedig a kitermelés mértéke is csökken.

Az Irán és Omán között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonala: a globális nyersolaj-szállítmányok egyötöde áthalad rajta. Az iráni támadások miatt viszont jelenleg nem használható biztonságosan az útvonal, a korábbi mennyiségnek kevesebb, mint 10 százaléka megy keresztül a szoroson. Az IEA nem látja a deeszkaláció jeleit, és egyelőre azt sem, mikor közlekedhetnek az olajszállító hajók ismét a korábbi rend szerint a Perzsa-öbölben.

Az Egyesült Államok már jelezte, hogy az amerikai haditengerészet még nem áll készen az olajszállító hajók kíséretére a Hormuzi-szorosnál. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter elmondta: a hadsereg egyelőre az Irán elleni hadműveletre összpontosít, de március végére már számíthatnak az olajszállítmányok amerikai kíséretére.