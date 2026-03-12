2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Egyesült Államok Energiapiac Irán Közel-keleti válság Olaj

Sosem láttunk még ekkora fennakadást az olajpiacon

mfor.hu

Közleményt adott ki a Nemzetköti Energiaügynökség, amiben példátlan fennakadásnak nevezte a Hormuzi-szoros jelenlegi fenyegetettségét. A korábbi kőolaj-szállítmányok kevesebb, mint 10 százaléka halad át jelenleg a szoroson.

A globális olajpiac történelmének legnagyobb ellátási fennakadását okozhatja a közel-keleti háború – írja az Aljazeera. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb piaci elemzésében kiemelte, hogy a Perzsa-öböl menti, kőolajban gazdag államok exportját Irán jelentősen korlátozza, emiatt pedig a kitermelés mértéke is csökken.

Az Irán és Omán között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonala: a globális nyersolaj-szállítmányok egyötöde áthalad rajta. Az iráni támadások miatt viszont jelenleg nem használható biztonságosan az útvonal, a korábbi mennyiségnek kevesebb, mint 10 százaléka megy keresztül a szoroson. Az IEA nem látja a deeszkaláció jeleit, és egyelőre azt sem, mikor közlekedhetnek az olajszállító hajók ismét a korábbi rend szerint a Perzsa-öbölben.

Az Egyesült Államok már jelezte, hogy az amerikai haditengerészet még nem áll készen az olajszállító hajók kíséretére a Hormuzi-szorosnál. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter elmondta: a hadsereg egyelőre az Irán elleni hadműveletre összpontosít, de március végére már számíthatnak az olajszállítmányok amerikai kíséretére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiberbűnözők próbálták feltörni a lengyel nukleáris kutatóközpont rendszerét

Kiberbűnözők próbálták feltörni a lengyel nukleáris kutatóközpont rendszerét

Kibertámadást hárítottak el a lengyel hatóságok a héten, a legtöbb nyom egyelőre iráni forrásra utal. A nukleáris kutatóközpont Lengyelország első atomerőművén dolgozik.

Zelenszkij nem bánta meg, amit Orbán Viktorról mondott, de elárulta, mikor indulhat újra a Barátság

Zelenszkij nem bánta meg, amit Orbán Viktorról mondott, és elárulta, mikor indulhat újra a Barátság

Nem személyes ügy a konfliktusuk a magyar miniszterelnökkel, hanem annál jóval többről szól, mondta az ukrán elnök. Nagyon sietnek a vezeték kijavításával, de mi lesz akkor, ha Magyarország továbbra is blokkolja az uniós hitelt?

Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Orbán Viktor szerint diverzifikálni kell, nem leválni.

Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

Az ukrán külügyminisztérium szerint csak „turistákról” van szó. Gulyás Gergely szerint Kijev titkol valamit. 

A libanoni miniszter országában Gáza-szerű Izraeli rombolástól tart

A libanoni miniszter Gáza-szerű izraeli rombolástól tart országában

A libanoni síita milícia, a Hezbollah és Izrael között újra kitört harcok miatt a zsidó állam az ország déli részében a Gázában kialakított ütközőövezethez hasonlót hozhat létre Libanonban.

Trump: az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpuszította Iránt

Trump: Az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpusztította Iránt

Az Egyesült Államoknak ez egy „kirándulás” az elnök szerint.

Megint megugrott a kőolaj ára

Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168