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Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

mfor.hu

Irán egy újabb feltétellel állt elő.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter kedd este azt mondta, hogy a békemegállapodás feltétele, hogy Izrael visszavonuljon Libanonból – írja a The Guardian.

„Az izraeli erőknek a háború során általuk elfoglalt területekről történő visszavonulása nélkül a háború nem ért teljesen véget”

- fogalmazott Aragcsi.

A pénteken aláírni készült megállapodástervezet eddig ismertté vált részletei között nem szerepelt az izraeli kivonulás feltétele. A megállapodás tárgyalásán Izrael nem vett közvetlenül részt, így az is kérdéses, hogy hajlandó lehet-e Netanjahu izraeli miniszterelnök kivonni a csapatait a március óta megszállt dél-libanoni területekről – hétfőn elutasította ezt a lehetőséget.

Trump amerikai elnök kedden a G7 csúcstalálkozón arról beszélt, hogy Izraelnek „felelősebben kellene viselkednie” Libanonban, és azt javasolta, hogy az izraeliek hagyják a szír kormányra, hogy „foglalkozzon” a Hezbollah megrendszabályozásával.

Az iráni külügyminiszter szavai komoly kétségeket ébreszthetnek azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás valóban megszületik a héten, illetve hogy mennyire lesz stabil.

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