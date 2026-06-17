Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter kedd este azt mondta, hogy a békemegállapodás feltétele, hogy Izrael visszavonuljon Libanonból – írja a The Guardian.
„Az izraeli erőknek a háború során általuk elfoglalt területekről történő visszavonulása nélkül a háború nem ért teljesen véget”
- fogalmazott Aragcsi.
A pénteken aláírni készült megállapodástervezet eddig ismertté vált részletei között nem szerepelt az izraeli kivonulás feltétele. A megállapodás tárgyalásán Izrael nem vett közvetlenül részt, így az is kérdéses, hogy hajlandó lehet-e Netanjahu izraeli miniszterelnök kivonni a csapatait a március óta megszállt dél-libanoni területekről – hétfőn elutasította ezt a lehetőséget.
Trump amerikai elnök kedden a G7 csúcstalálkozón arról beszélt, hogy Izraelnek „felelősebben kellene viselkednie” Libanonban, és azt javasolta, hogy az izraeliek hagyják a szír kormányra, hogy „foglalkozzon” a Hezbollah megrendszabályozásával.
Az iráni külügyminiszter szavai komoly kétségeket ébreszthetnek azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás valóban megszületik a héten, illetve hogy mennyire lesz stabil.