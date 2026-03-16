Sötét jövő – ennyit ígért a NATO-nak a feldúlt vezető

Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott vasárnapi interjújában figyelmeztette a NATO-t: a szövetségre „nagyon sötét jövő” várhat, amennyiben elutasítja a segítséget a Hormuzi-szoros újranyitásához.

„Csak az a méltányos, ha azok, akik a szoros forgalmának haszonélvezői, maguk is kiveszik a részüket abból, hogy ott ne történjen semmi baj” – fogalmazott Trump.

Az elnök párhuzamot vont az ukrajnai háborúval is, kijelentve, hogy Washingtonnak „nem lett volna kötelessége” segíteni szövetségeseit, mégis megtette. „Most majd meglátjuk, ők segítenek-e nekünk” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen támogatást vár el, Trump úgy felelt: a szövetségeseknek „bármit meg kell tenniük, amire szükség van”, ideértve a fegyveres fellépést, a flották kivezénylését, sőt, olyan egységek bevetését is, amelyek „kiiktatják az iráni partvidéken tevékenykedő ellenséges erőket”. Az elnök bírálta az Egyesült Királyság eddigi hozzájárulását is, mondván, London csak azután ajánlott fel hajókat, hogy az Egyesült Államok „gyakorlatilag már felszámolta az iráni fenyegetés legjavát”. (BBN)