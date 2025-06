Sulyok Tamás elnöknővel tárgyalt

Az elnöki hivatal közleménye szerint a megbeszélés során egyetértés született abban, hogy Magyarország és Koszovó célja a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatok további elmélyítése – jelentette az MTI.

Magyarország számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán térsége, így különösen fontos Koszovó biztonsága és stabilitása. Ennek érdekében Magyarország továbbra is fenntartja hozzájárulását a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderő (KFOR) misszióhoz, segítve a régió békéjének és biztonságának megőrzését – közölték.

A koszovói Prizren városa is Európába tartana

Fotó: Depositphotos

Hozzátették, gazdasági téren is jelentős előrelépést történt: 2024-ben az import, az export és a teljes kereskedelmi forgalom soha nem látott szintet ért el a két ország között. „Továbbra is célunk a gazdasági kapcsolatok erősítése, együtt szorgalmazzuk egy közvetlen repülőjárat mielőbbi elindítását a két ország között” – hangsúlyozták.

Kitértek arra is, hogy a kapcsolatok elmélyítését szolgálja az oktatási együttműködés is: a Stipendium Hungaricum program keretében: Magyarország évente 75 koszovói hallgató számára biztosít ösztöndíjat magyarországi tanulmányok folytatására. „Ezt a lehetőséget a jövőben is fenn kívánjuk tartani, elősegítve a fiatal generációk közötti kapcsolatépítést”- emelték ki.