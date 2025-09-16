Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Sulyok Tamás

Sulyok Tamás vendégül látta, meg is hívták ebbe az országba

mfor.hu

Nagyra értékelem a Magyarország és Albánia közötti kiváló kapcsolatokat – hangsúlyozta Bajram Begajt albán köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás államfővel kedden a Sándor-palotában.

Bajram Begajt albán köztársasági elnök elmondta: megbeszélésük témái voltak a kétoldalú együttműködés kérdései, az európai integráció, a régió és a régión kívüli biztonsági helyzet. Értékelték a gazdasági együttműködés előmozdításának, megerősítésének esélyeit, és ez irányú elkötelezettségüket – jelentette az MTI.

Az albán elnök megköszönte Magyarországnak azt a támogatást, amelyet az Európai Uniós csatlakozásban nyújtott az egész Nyugat-Balkán számára. A magyar szakértelem, a technikai segítségnyújtás előmozdította, hogy megerősíthették a közigazgatást és végrehajthattak fontos reformokat – fűzte hozzá.

Bajram Begajt albán és Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök megérti egymást
Bajram Begajt albán és Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök megérti egymást
Fotó: MTI

Magyarország Albániában fontos ágazatokban fektetett be, például a légi közlekedésben, a távközlésben és a banki szektorban – emlékeztetett Bajram Begajt, hozzátéve: szeretnék kibővíteni az együttműködést az igazságszolgáltatás, a kultúra, az oktatás és egyéb más potenciális területeken is.

A NATO-ban Albánia és Magyarország megbízható szövetségesei egymásnak, elkötelezettek a kollektív védelem és az euroatlanti biztonság iránt – hangsúlyozta az albán köztársasági elnök, hozzátéve: nagyra értékelik Magyarország fontos hozzájárulását a KFOR misszióhoz. A NATO jelenléte Koszovóban továbbra is elengedhetetlen a regionális békestabilitás fenntartásához. Az albán elnök kiemelte: Koszovót támogatni kell az állam elismerésében és a csatlakozásában.

Várják

Elmondta: várják a 2027-ben Tiranában megvalósuló NATO-csúcstalálkozót, s az ennek keretében történő szoros együttműködést.

Albánia továbbra is szeretne érdemben hozzájárulni a nemzetközi szervezetek munkájához, az összes NATO-országgal együtt támogatják Ukrajnát mindaddig, ameddig igazságos, elfogadható és fenntartható béke nem jön létre – közölte az államfő.

Kiemelte: várja a magyar köztársasági elnök látogatását Albániában, mert egy ilyen magas szintű látogatás bizonyosan tovább erősíti a hosszú ideje tartó kapcsolatokat, barátságot.

