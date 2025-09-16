Sulyok Tamás vendégül látta, meg is hívták ebbe az országba

Bajram Begajt albán köztársasági elnök elmondta: megbeszélésük témái voltak a kétoldalú együttműködés kérdései, az európai integráció, a régió és a régión kívüli biztonsági helyzet. Értékelték a gazdasági együttműködés előmozdításának, megerősítésének esélyeit, és ez irányú elkötelezettségüket – jelentette az MTI.

Az albán elnök megköszönte Magyarországnak azt a támogatást, amelyet az Európai Uniós csatlakozásban nyújtott az egész Nyugat-Balkán számára. A magyar szakértelem, a technikai segítségnyújtás előmozdította, hogy megerősíthették a közigazgatást és végrehajthattak fontos reformokat – fűzte hozzá. Bajram Begajt albán és Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök megérti egymást

Fotó: MTI

Magyarország Albániában fontos ágazatokban fektetett be, például a légi közlekedésben, a távközlésben és a banki szektorban – emlékeztetett Bajram Begajt, hozzátéve: szeretnék kibővíteni az együttműködést az igazságszolgáltatás, a kultúra, az oktatás és egyéb más potenciális területeken is.

A NATO-ban Albánia és Magyarország megbízható szövetségesei egymásnak, elkötelezettek a kollektív védelem és az euroatlanti biztonság iránt – hangsúlyozta az albán köztársasági elnök, hozzátéve: nagyra értékelik Magyarország fontos hozzájárulását a KFOR misszióhoz. A NATO jelenléte Koszovóban továbbra is elengedhetetlen a regionális békestabilitás fenntartásához. Az albán elnök kiemelte: Koszovót támogatni kell az állam elismerésében és a csatlakozásában.

Kapcsolódó cikk Az albán kormánnyal bizniszel a 4iG Szándéknyilatkozatot írt alá az albán kormánnyal a 4iG Csoport.

Várják

Elmondta: várják a 2027-ben Tiranában megvalósuló NATO-csúcstalálkozót, s az ennek keretében történő szoros együttműködést.

Albánia továbbra is szeretne érdemben hozzájárulni a nemzetközi szervezetek munkájához, az összes NATO-országgal együtt támogatják Ukrajnát mindaddig, ameddig igazságos, elfogadható és fenntartható béke nem jön létre – közölte az államfő.