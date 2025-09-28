Súlyos csapást mért Moszkva Kijevre, a lengyel légierőnél is riadót fújtak

Az ukrán hadsereg közölte, hogy Oroszország az éjszaka folyamán 595 drónt és 48 rakétát lőtt ki, a légvédelme pedig 568 drónt és 43 rakétát lőtt le. Megjegyezték, hogy a csapás fő célpontja a főváros, Kijev volt. A szomszédos Lengyelország lezárta légterét két délkeleti város közelében, és légierője válaszul a veszély elmúltáig riasztotta a repülőgépeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: a támadás több mint 12 órán át tartott, és hatalmas károkat okozott egy kardiológiai klinika épületében, lakóházakban és gyárépületekben. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozottan cselekedjen Oroszország invázióját finanszírozó energiabevételeinek elvágása érdekében. Ukrajnának eddig nem sikerült meggyőznie Donald Trump amerikai elnököt Moszkva elleni büntető szankciók kiszabásáról.

„Régóta esedékes az idő a határozott fellépésre, és az Egyesült Államok, Európa, a G7 és a G20 határozott válaszára számítunk” – mondta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A mentőszolgálatok szerint legalább négy ember meghalt, míg a helyi hatóságok országszerte 67 sebesültről számoltak be. A halálos áldozatok között volt egy 12 éves lány is, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

