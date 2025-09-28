Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Súlyos csapást mért Moszkva Kijevre, a lengyel légierőnél is riadót fújtak

mfor.hu

Drónokkal és rakétákkal támadta Moszkva az ukrán fővárost.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy Oroszország az éjszaka folyamán 595 drónt és 48 rakétát lőtt ki, a légvédelme pedig 568 drónt és 43 rakétát lőtt le. Megjegyezték, hogy a csapás fő célpontja a főváros, Kijev volt. A szomszédos Lengyelország lezárta légterét két délkeleti város közelében, és légierője válaszul a veszély elmúltáig riasztotta a repülőgépeit. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: a támadás több mint 12 órán át tartott, és hatalmas károkat okozott egy kardiológiai klinika épületében, lakóházakban és gyárépületekben. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozottan cselekedjen Oroszország invázióját finanszírozó energiabevételeinek elvágása érdekében. Ukrajnának eddig nem sikerült meggyőznie Donald Trump amerikai elnököt Moszkva elleni büntető szankciók kiszabásáról.

„Régóta esedékes az idő a határozott fellépésre, és az Egyesült Államok, Európa, a G7 és a G20 határozott válaszára számítunk” – mondta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A mentőszolgálatok szerint legalább négy ember meghalt, míg a helyi hatóságok országszerte 67 sebesültről számoltak be. A halálos áldozatok között volt egy 12 éves lány is, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

(Reuters)

Zelenszkij kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának leválni az orosz kőolajról

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján.

Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra

Szombaton a Barátság kóolajvezeték egyik szivattyúállomását támadtak a az oroszországi Volga menti Csuvasföldön, ami miatt az állomás leállt – közölte Oleg Nyikolajev regionális kormányzó a Telegramon.

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A zenész ellen emelt vád jogellenes és „semmis”. Jogi hiba történt a vádemelésben.

Békés dán táj, az aarhusi öböl

Egy dán katonai létesítménynél észlelték a repülő objektumokat a szombatra virradó éjszaka.

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Diplomáciai adok-kapok bontakozik ki arról, hogy a horvátok nyerészkedni akarnának-e az ukrajnai háborún. A horvát kormányfő cáfolata ellenére a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen kiállt amellett, hogy bizony igen.

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozza az EU azon tervét, hogy lefoglaljon 140 milliárd euró értékű szankcionált orosz vagyont, és kölcsönadjon Ukrajnának. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi megoldást, amellyel Magyarországot ki lehet zárni a döntéshozatali folyamatból.

Miközben megint magyar Gripenek szálltak fel, Zelenszkij előállt egy új váddal

A riasztásról a Magyar Honvédség számolt be, amely egy másik hír kapcsán cáfolta Zelenszkij állítását. 

Benjámin Netanjahu

Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen szólalt fel New Yorkban pénteken.

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt.

