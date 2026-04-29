Azok az ukrán katonák, akik több mint 40 napja vannak a fronton, apátiába süllyednek, és „már nem érdekli őket, hogy túlélnek-e vagy sem” – ez derül ki az ukrán Katonai Ombudsman Hivatal által készített tanulmányból, amelyet laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár idézett.

A jelenlegi szabályozás szerint a katonáknak maximum 15 napig szabadna egyhuzamban a fronton lenniük, de ezt a rendelkezést széles körben figyelmen kívül hagyják. Emiatt a csapatok egy része egy hónapot vagy akár hónapokat is rotáció nélkül tölt a fronton.

Sokan hónapokat töltenek a fronton, ami apátiához vezet

A problémát ugyanakkor nem lesz egyszerű feladat orvosolni, a túlterhelés alapvető oka ugyanis az emberhiány: az ukrán hadsereg a sorozás és a rotáció tekintetében továbbra is „folyamatos kihívásokkal” küzd.

Áprilisban az ukrán sajtó már mozgósítási válságról és fokozódó feszültségekről írt, amelyek a sorozótisztek elleni erőszakban is megnyilvánultak. Április elején a Vinnicja nevű városban például több tisztet is megkéseltek egy ellenőrzés során, Lvivben pedig egy vámellenőr megölt egy toborzótisztet.

Kyrylo Budanov, az ukrán Elnöki Iroda vezetője egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az ukrán társadalom „óriási problémával” küzd abban a tekintetben, hogy összhangba hozza a győzelmi igényeket a katonai szolgálat elutasításával.

