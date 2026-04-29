Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

Azok az ukrán katonák, akik több mint 40 napja vannak a fronton, apátiába süllyednek, és „már nem érdekli őket, hogy túlélnek-e vagy sem” – ez derül ki az ukrán Katonai Ombudsman Hivatal által készített tanulmányból, amelyet laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár idézett.

A jelenlegi szabályozás szerint a katonáknak maximum 15 napig szabadna egyhuzamban a fronton lenniük, de ezt a rendelkezést széles körben figyelmen kívül hagyják. Emiatt a csapatok egy része egy hónapot vagy akár hónapokat is rotáció nélkül tölt a fronton.

Sokan hónapokat töltenek a fronton, ami apátiához vezet
Sokan hónapokat töltenek a fronton, ami apátiához vezet
A problémát ugyanakkor nem lesz egyszerű feladat orvosolni, a túlterhelés alapvető oka ugyanis az emberhiány: az ukrán hadsereg a sorozás és a rotáció tekintetében továbbra is „folyamatos kihívásokkal” küzd.

Áprilisban az ukrán sajtó már mozgósítási válságról és fokozódó feszültségekről írt, amelyek a sorozótisztek elleni erőszakban is megnyilvánultak. Április elején a Vinnicja nevű városban például több tisztet is megkéseltek egy ellenőrzés során, Lvivben pedig egy vámellenőr megölt egy toborzótisztet.

Kyrylo Budanov, az ukrán Elnöki Iroda vezetője egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az ukrán társadalom „óriási problémával” küzd abban a tekintetben, hogy összhangba hozza a győzelmi igényeket a katonai szolgálat elutasításával.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

A források feloldása lesz a fókusz.

Így kötne békét Irán

Így kötne békét Irán

Háromlépcsős tervet küldtek.

Putyin fontos vendéget fogad

Putyin fontos vendéget fogad

A béketárgyalások állásáról fognak beszélgetni.

Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Trump nem szerepelt rajta név szerint.

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. 

