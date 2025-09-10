Súlyos eszkaláció történt a lengyel légtérben, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

A BBC szerint a lengyel kormány szóvivője azt írta, hogy a rendkívüli ülésre reggel 8 órakor kerül sor. Donald Tusk lengyel kormányfő már korábban tanácskozott az állambiztonságért felelős miniszterekkel.

A lengyel hadsereg azt közölte, hogy szerda reggel orosz drónok sértették meg az ország légterét. A drónokat a hadsereg lelőtte.

Ez volt az első eset az ukrajnai háború kitörése óta, hogy egy NATO-ország hadserege közvetlen konfliktusba került az orosz hadsereghez tartozó hadieszközökkel.

A berepülések nyomán a lengyel légierő és a NATO repülőgépei is felszálltak, és műveletekbe kezdtek a lengyel légtérben. Négy lengyel polgári repülőteret lezártak.

A lengyel hadsereg a „lengyel légtér példa nélküli megsértéséről” beszélt, amely szerinte valós veszélyt jelentett a lengyelek biztonságára.

Orosz drónok már korábban is berepültek Lengyelországba (darabjaikat később találták csak meg), de ez volt az első eset, hogy lelőtték őket.