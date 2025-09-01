Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Súlyos kritika érte az izraeli kormányt: ez már népirtás Gázában

A téma szakértői nyilatkozatot adtak ki.

A világ vezető népirtás-kutatóinak szövetségének elsöprő többsége megszavazott egy határozatot, amely kimondja, hogy Izrael gázai tevékenysége megfelel a népirtás jogi meghatározásának – írja a Guardian.

Az 500 tagú Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége (IAGS) szavazó tagjainak 86 százaléka támogatta az indítványt. A határozat szerint „Izrael gázai politikája és cselekedetei kimerítik a népirtás jogi definícióját az ENSZ népirtás megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948-as egyezményének II. cikke alapján.

A testület által elfogadott, háromoldalas határozat felszólítja Izraelt, hogy „haladéktalanul szüntessen be minden olyan cselekményt, amely népirtásnak, háborús bűnnek vagy emberiesség elleni bűncselekménynek minősül a gázai palesztinok ellen, beleértve a civilek, köztük gyermekek, elleni szándékos támadásokat és gyilkosságokat; az éheztetést; a humanitárius segítség, víz, üzemanyag és más, a lakosság túléléséhez szükséges javak megvonását; a szexuális és reproduktív erőszakot; valamint a lakosság kényszerű kitelepítését.”

Kiemelték, az IAGS elismeri, hogy a 2023. október 7-én, a Hamasz által vezetett támadás is nemzetközi bűncselekménynek minősül, ugyanakkor rögzíti, hogy az izraeli kormány azóta rendszerszintű és széles körű emberiesség elleni bűncselekményeket, háborús bűnöket és népirtást követett el, beleértve a gázai civilek és civil infrastruktúra – köztük kórházak, otthonok és kereskedelmi épületek – elleni válogatás nélküli és szándékos támadásokat.

Az izraeli külügyminisztérium egyelőre nem reagált a népirtáskutatók nyilatkozatára – derült ki a cikkből. A portál emlékeztetett, Izraelnek jelenleg a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is védekeznie kell a Gázában elkövetett népirtás vádja ellen.

Jelzavarásba ütközött a gépe.

A béke csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az észak-kínai kikötővárosban, Tiencsinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján.

Peter Navarro elmondta: pusztító hatással van a külkereskedelmi hiány az amerikai gazdaság számára, a vámok pedig importszabályozó eszközként szolgálnak.

Az Európai Bizottság elnöke szerint „meglehetősen pontos tervek” készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

Izraellel szemben a 18–24 évesek több mint 60 százaléka a Hamász oldalára állna a jelen konfliktusban.

Egy orosz dróntámadás vasárnapra virradó éjszaka négy energiatermelő létesítményt rongált meg a dél-ukrajnai Odessza város közelében, aminek következtében vasárnap reggel több mint 29 ezer ügyfél maradt áram nélkül – közölte a régió kormányzója és a DTEK energiaszolgáltató vállalat.

Az oroszok szerint titkos terv készült az ukrán elnök leváltására, amit Kijev határozottan tagad.

Két ügyben is bot lehetett a küllők között Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Nem teljesülnek a feltételek.

Szalay-Bobrovnicky Kristóf legalábbis így értékelte, amit Kaja Kallas uniós főképviselő tett.

