Súlyos kritika érte az izraeli kormányt: ez már népirtás Gázában

A világ vezető népirtás-kutatóinak szövetségének elsöprő többsége megszavazott egy határozatot, amely kimondja, hogy Izrael gázai tevékenysége megfelel a népirtás jogi meghatározásának – írja a Guardian.

Az 500 tagú Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége (IAGS) szavazó tagjainak 86 százaléka támogatta az indítványt. A határozat szerint „Izrael gázai politikája és cselekedetei kimerítik a népirtás jogi definícióját az ENSZ népirtás megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948-as egyezményének II. cikke alapján.

A testület által elfogadott, háromoldalas határozat felszólítja Izraelt, hogy „haladéktalanul szüntessen be minden olyan cselekményt, amely népirtásnak, háborús bűnnek vagy emberiesség elleni bűncselekménynek minősül a gázai palesztinok ellen, beleértve a civilek, köztük gyermekek, elleni szándékos támadásokat és gyilkosságokat; az éheztetést; a humanitárius segítség, víz, üzemanyag és más, a lakosság túléléséhez szükséges javak megvonását; a szexuális és reproduktív erőszakot; valamint a lakosság kényszerű kitelepítését.”

Kiemelték, az IAGS elismeri, hogy a 2023. október 7-én, a Hamasz által vezetett támadás is nemzetközi bűncselekménynek minősül, ugyanakkor rögzíti, hogy az izraeli kormány azóta rendszerszintű és széles körű emberiesség elleni bűncselekményeket, háborús bűnöket és népirtást követett el, beleértve a gázai civilek és civil infrastruktúra – köztük kórházak, otthonok és kereskedelmi épületek – elleni válogatás nélküli és szándékos támadásokat.

Az izraeli külügyminisztérium egyelőre nem reagált a népirtáskutatók nyilatkozatára – derült ki a cikkből. A portál emlékeztetett, Izraelnek jelenleg a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is védekeznie kell a Gázában elkövetett népirtás vádja ellen.