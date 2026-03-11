2p

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Spanyolország tartósan hazarendeli nagykövetét Izraelből, adta hírül a Reuters a kormányzati közlönyben megjelent bejelentésre hivatkozva. A diplomáciai képviseletet Tel-Avivban az ügyvivő fogja vezetni a jövőben.

A nagykövetet ideiglenes jelleggel már tavaly szeptemberben hazarendelte a spanyol kormány, miután diplomáciai vihar tört ki a két ország között amiatt, hogy Spanyolország – tiltakozásul az óriási civil áldozatokat követelő izraeli hadműveletek ellen - kitiltotta kikötőiből, illetve légteréből az Izraelnek fegyvert szállító repülőgépeket és hajókat.

A zsidó állam spanyolországi nagykövetségét már most is ügyvivő vezeti, miután tavaly májusban Izrael szintén hazarendelte nagykövetét tiltakozásul amiatt, hogy Spanyolország a palesztin állam elismerése mellett döntött.      

A mostani lépés újabb eszkaláció a két ország kapcsolatában, amely a gázai háború idején vált feszültté. A spanyol kormány ugyanis több alkalommal is élesen kritizálta az izraeli vezetést gázai politikája és a civil halálos áldozatok óráisi száma miatt.

A feszültséget a két ország között tovább élezte az Irán elleni amerikai-izraeli támadás, amelyet Spanyolország – egyedül az uniós államok közül – elítélt azt hangoztatván, hogy az sérti a nemzetközi jogot.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Bizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Kijev három katonai szakértői csapatot küldött a Közel-Keletre – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden.

Izrael evakuálást rendelt el Dél Libanonban

Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

A Greenpeace két aktivistája a nemzetközi atomenergetikai csúcsot zavarta meg kedden.

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

