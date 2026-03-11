Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Spanyolország tartósan hazarendeli nagykövetét Izraelből, adta hírül a Reuters a kormányzati közlönyben megjelent bejelentésre hivatkozva. A diplomáciai képviseletet Tel-Avivban az ügyvivő fogja vezetni a jövőben.

A nagykövetet ideiglenes jelleggel már tavaly szeptemberben hazarendelte a spanyol kormány, miután diplomáciai vihar tört ki a két ország között amiatt, hogy Spanyolország – tiltakozásul az óriási civil áldozatokat követelő izraeli hadműveletek ellen - kitiltotta kikötőiből, illetve légteréből az Izraelnek fegyvert szállító repülőgépeket és hajókat.

A zsidó állam spanyolországi nagykövetségét már most is ügyvivő vezeti, miután tavaly májusban Izrael szintén hazarendelte nagykövetét tiltakozásul amiatt, hogy Spanyolország a palesztin állam elismerése mellett döntött.

A mostani lépés újabb eszkaláció a két ország kapcsolatában, amely a gázai háború idején vált feszültté. A spanyol kormány ugyanis több alkalommal is élesen kritizálta az izraeli vezetést gázai politikája és a civil halálos áldozatok óráisi száma miatt.

A feszültséget a két ország között tovább élezte az Irán elleni amerikai-izraeli támadás, amelyet Spanyolország – egyedül az uniós államok közül – elítélt azt hangoztatván, hogy az sérti a nemzetközi jogot.