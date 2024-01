Súlyos mondatok Orbán Viktor barátjától, Trumptól: nem segítene, ha megtámadnák Európát

Donald Trump még elnökként azt mondta az Európai Bizottság elnökének 2020-ban, hogy az USA "soha nem fog segíteni", ha Európát támadás éri, és azt is közölte, hogy "a NATO halott" - erről egy magas rangú európai biztos számolt be a The Guardian tudósítása szerint.

Több hírügynökség is ír arról, hogy a 2020-as davosi Világgazdasági Fórumon Trump és Ursula von der Leyen közötti beszélgetés tartalmát ismertette kedden Brüsszelben ismertette Thierry Breton, a belső piacért felelős francia európai biztos, aki többek között a védelemért is felelős.

Orbán Viktor és Donald Trump korábban a Fehér házban. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

"Meg kell érteniük, hogy ha Európát támadás éri, mi soha nem fogunk eljönni, hogy segítsünk és támogatást nyújtsunk" - mondta Trump az Európai Parlamentben felszólaló Breton szerint. Breton szerint Trump azt is mondta:

"Egyébként a NATO halott, és mi kilépünk, elhagyjuk a NATO-t".

Az amerikai elnök állítólag azt is mondta:

"És mellesleg 400 milliárd dollárral tartoztok nekem, ti németek, mert nem fizettétek ki, amit a védelemre kellett volna".

Brüsszelben Breton a híradások szerint azt mondta, hogy Trump 2020-as vonatkozó megjegyzései erőteljes ébresztőként hatottak Európa számára, és figyelmeztetett: "Lehet, hogy visszatér".

Az újraválasztásra készülődő, mindeközben azonban bírósági ügyek egész hadával küszködő Donald Trumpnak egyébként nagy csodálója a magyar miniszterelnök, aki nemrég egy személyes ajándékot is kapott a tengerentúlról.