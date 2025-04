Súlyos orosz támadás Kijevben – Zelenszkij hazautazik

A támadás tüzeket okozott, és a sebesültek között hat gyerek is van. Több embert még mindig keresnek a romok alatt – közölték a hatóságok. Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminiszter-helyettese az X-en úgy fogalmazott: a „brutális csapások” egyértelműen megmutatják, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország a béke akadálya. Moszkva egyelőre nem kommentálta az éjszakai támadást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!