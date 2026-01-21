Súlyos szankciókat sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád egyik tagja a grönlandi fenyegetés miatt

„A behódolásunk történelmi hiba lenne” - mondta a francia európai parlamenti képviselő Strasbourgban. (A Patrióták képviselőcsoport tagja a Fidesz is – a szerk.)

A szuverenista jobboldali politikus azt szeretné, ha az Európai Unió „haladéktalanul” aktiválná a kényszerítő intézkedések elleni mechanizmust az Egyesült Államokkal szemben. Ez az európai eszköz egyebek között lehetővé teszi az amerikai vállalatok európai közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének korlátozását, vagy egyes beruházásaik betiltását.

Jordan Bardella az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött kereskedelmi megállapodás „azonnali felfüggesztését” is sürgette.

„Amikor egy amerikai elnök nyíltan megfenyeget egy európai államot, amikor nyílt területi nyomást ötvöz egyértelmű kereskedelmi zsarolással, akkor nem egyszerűen egy partner fejezi ki a véleményét, hanem egy erőviszony érvényesül” - vélte Jordan Bardella Grönland kapcsán, amelyet Donald Trump meg akar szerezni.

Egy évvel ezelőtt Jordan Bardella egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem szenved „kistestvér-szindrómában” Donald Trumppal szemben, bár „csodálatának” ad hangot az amerikai elnök patriotizmusa iránt. Akkor úgy vélte, hogy a pártja, a Nemzeti Tömörülés az amerikaiak „kiváltságos partnere”, ugyanakkor ragaszkodik „Franciaország függetlenségéhez, egyensúlyozó hatalmi szerepéhez és el nem kötelezett helyzetéhez a nemzetközi kapcsolatokban”.

(MTI)