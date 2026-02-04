1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Súlyos támadás árnyékában ül egy asztalhoz megint Oroszország és Ukrajna

mfor.hu

Újabb tárgyalási kört rendeznek meg.

Magas rangú ukrán és orosz tisztviselők szerdán Abu-Dhabiban találkoznak a Trump-adminisztráció közvetítésével zajló tárgyalások második fordulójára – írja a Guardian. A kétnapos egyeztetés várhatóan a múlt havi, háromoldalú formátumot követi, Washington, Kijev és Moszkva tárgyalódelegációinak részvételével. Donald Trump az elmúlt hetekben optimista hangot ütött meg, azt állítva, hogy elérhető közelségbe került a négy éve tartó háború lezárása, ezt azonban egyik háborúzó fél sem erősítette meg.

Mindeközben Ukrajna kedden arról számolt be, hogy Oroszország az éjszaka során az idei év legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna megtépázott energetikai létesítményei ellen.

Az ukrán hatóságok szerint Oroszország 71 rakétával és 450 drónnal csapott le. A fővárosban hatan megsebesültek, míg a déli Zaporizzsjában egy dróntámadás két tinédzser halálát okozta, és legalább kilenc ember megsérült. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint „tömeges csapást” hajtottak végre ukrán hadiipari létesítmények és energetikai objektumok ellen – derült ki a brit portál cikkéből.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Kevésbé aggódnak a magyarok a háború miatt, mint az átlagos európaiak.

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

A megállapodás szinte nem terjed ki egy Trump számára nagyon fontos szervezetre.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta a Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

A bíróság kimondta, hogy a „megbízhatósági vizsgálat” sérti a magánélethez való jogot. Emiatt a vonatkozó törvényt módosítania kell a kormánynak.

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok 12 milliárd dollár értékű stratégiai tartalékot hoz létre ritkaföldfémekből és más kritikus ásványokból, hogy csökkentse az ország függését a fémek finomításának jelentős részét ellenőrző Kínától. A tartalék célja, hogy elkerülhetők legyenek az ellátási hiányok az amerikai vállalatok számára – jelentette be Donald Trump elnök hétfőn a Fehér Házban.

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését – közölte Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejegyzésében.

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Washington fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig felhagy a kubai olajszállításokkal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságírók előtt.

Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

Jön a tárgyalás Irán ügylben.

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Vagy csak meggondolták magukat?

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Találkoztak az amerikai és az orosz küldöttek.

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

De mindkét oldalon korlátozzák, ki léphet át a rafahi határátkelőn.        

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168