Súlyos támadás árnyékában ül egy asztalhoz megint Oroszország és Ukrajna

Magas rangú ukrán és orosz tisztviselők szerdán Abu-Dhabiban találkoznak a Trump-adminisztráció közvetítésével zajló tárgyalások második fordulójára – írja a Guardian. A kétnapos egyeztetés várhatóan a múlt havi, háromoldalú formátumot követi, Washington, Kijev és Moszkva tárgyalódelegációinak részvételével. Donald Trump az elmúlt hetekben optimista hangot ütött meg, azt állítva, hogy elérhető közelségbe került a négy éve tartó háború lezárása, ezt azonban egyik háborúzó fél sem erősítette meg.

Mindeközben Ukrajna kedden arról számolt be, hogy Oroszország az éjszaka során az idei év legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna megtépázott energetikai létesítményei ellen.

Az ukrán hatóságok szerint Oroszország 71 rakétával és 450 drónnal csapott le. A fővárosban hatan megsebesültek, míg a déli Zaporizzsjában egy dróntámadás két tinédzser halálát okozta, és legalább kilenc ember megsérült. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint „tömeges csapást” hajtottak végre ukrán hadiipari létesítmények és energetikai objektumok ellen – derült ki a brit portál cikkéből.