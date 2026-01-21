1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Világgazdasági Fórum - Davos

Sürgősen repülőre pattant Orbán Viktor

mfor.hu

A kormányfő és az amerikai elnök a Világgazdasági Fórumon tervezi megalakítani az úgynevezett béketanácsot.

A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében jelentette be Orbán Viktor, hogy még a mai nap folyamán Davosba utazik a Világgazdasági Fórumra, ahova Donald Trump amerikai elnök hívta meg.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár

– tolmácsolta a miniszterelnök üzenetét a Magyar Nemzet. Ebből kiderül az is, hogy jó eséllyel újabb „háborúellenes gyűlést” tartanak majd a hétvégén Orbánék, ezúttal a somogyi megyeszékhelyen.

A béketanácsba szintén Trump hívta meg a kormányfőt, azóta a Kreml közölte, hogy Putyin és Oroszország is kapott meghívót. A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka közben szó szerint maga adta be a jelentkezését, míg Izrael, Azerbajdzsán és Örményország elfogadták Trump invitálását.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dobrev Klára: Magyar Péter Orbán Viktor mellé állt

A DK elnöke szerint cserben hagyták Ukrajnát. 

N. Rózsa Erzsébet

Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

A komoly gazdasági problémák jelentették a szikrát az iráni demonstrációk kirobbanásához, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy miként fordult át mindez súlyos erőszakba, mondta el N. Rózsa Erzsébet a több ezer halálos áldozatot követelő tüntetésekkel kapcsolatban lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A Közel-Kelet-szakértő szerint az infláció elszabadult, a középrétegek lecsúsztak, Iránt pedig a klímaváltozás és a nemzetközi szankciók is sújtják. Az iszlamista rendszer meggyengült, de nem roppant össze, egy lassú politikai átalakulás valószínű. N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor olyan emberrel még nem találkozott Iránban, aki visszakívánná a sahot.

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu kezdetben elégedetlen volt.

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Nem tetszik az ukránoknak a kormány nemzeti petíciója.

Súlyos szankciót sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Súlyos szankciókat sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád egyik tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a „behódolást” Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó „fenyegetéseivel” szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet.

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon kedden határozottan elutasította az Egyesült Államok új vámpolitikáját, amellyel Donald Trump Grönland megszerzését próbálja előmozdítani.

Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Formabontó módon, egy kék lencséjű napszemüvegben tartott beszédet Emmanuel Macron Davosban.

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

Kicsi, de van esélye a fegyveres konfliktusnak is Grönlandon.

Keményen visszaszólt Macron Trumpnak Davosban: az amerikai elnök holnap válaszolhat

Keményen visszaszólt Macron Trumpnak: az amerikai elnök válaszára várunk

Emmanuel Macron francia elnök „elnyomóknak” nevezte a vámokkal fenyegetőzőket, miközben felszólított arra, hogy szüntessék meg az Egyesült Államok által az európai országokra kivetett kereskedelmi korlátozásokat.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168