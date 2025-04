Svájci lap: Orbán Viktor tovább rombolja az ICC renoméját Netanjahu fogadásával

A magyar miniszterelnök a Netanjahu-meghívással végeredményben aláássa az ICC már amúgy is sérült hitelességét, írja a svájci lap végezetül.

A közel-keleti politikában ugyanakkor Magyarország nem releváns szereplő – írja a Neue Zürcher Zeitung – , tehát az izraeli kormányfőnek sokkal inkább az lehet a célja, hogy demonstrálja nemzetközi cselekvőképességét, és megmutassa, hogy a letartóztatási parancsot még Európában is ignorálják.

A svájci lap megjegyzi azt is, hogy Orbán Viktor alatt Magyarország Izrael egyik legszorosabb szövetségese lett Európában, ami azért figyelemre méltó, mert – mint írják – a magyar kormány rendszeresen relativizálja a magyar vezetés részvételét a Holokausztban 1944-től, valamint azért is, mert a jelenlegi kormány „egyértelműen antiszemita konnotációjú kampányt folytat Soros György magyar-amerikai befektető” ellen.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!