Svéd miniszterelnök: Orbán elkeseredett a választások előtt

„Felháborító hazugság. Attól az embertől ez nem meglepő, aki a saját országában leépíti a jogállamot. Orbán elkeseredett a közelgő választások előtt” – írja közösségi oldalán a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson.

A svéd kormányfő Orbán Viktor posztjára reagált, aki arról írt, hogy a svédországi bűnbandák a kevésbé büntethető gyerekeket használják fel gyilkosságok elkövetésére. Orbán a Die Welt cikkére hivatkozva azt írja, több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt Svédországban.

A miniszterelnök a Harcosok Klubja hétvégi eseményén beszélt arról, hogy Svédország „kijelentkezett a civilizációból”.

A Deutsche Welle korábbi riportjából kiderül: valóban egyre nagyobb probléma probléma Svédországban, hogy a bűnbandák 15 év alatti gyerekeket toboroznak. Sokszor több tízezer eurónak megfelelő svéd koronát ajánlanak a gyilkosságokért és robbantásokért. A svéd kormány azonban csökkenteni szeretné a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó korhatárt. A riportban Ulf Kristersson is arról beszél: eljött az ideje, hogy a büntethetőség korhatárát 14 évre csökkentsék, és zárt otthonok helyett börtönbe küldenék az elkövetőket.