Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika bűnözés Svédország Orbán Viktor

Svéd miniszterelnök: Orbán Viktor elkeseredett a választások előtt

mfor.hu

Hazugságnak nevezte Orbán Viktor posztját a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson. Az Orbán által felvázolt problémának azonban van alapja, és a Kristersson-kormány is változtat a törvényeken.

„Felháborító hazugság. Attól az embertől ez nem meglepő, aki a saját országában leépíti a jogállamot. Orbán elkeseredett a közelgő választások előtt” – írja közösségi oldalán a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson. 

A svéd kormányfő Orbán Viktor posztjára reagált, aki arról írt, hogy a svédországi bűnbandák a kevésbé büntethető gyerekeket használják fel gyilkosságok elkövetésére. Orbán a Die Welt cikkére hivatkozva azt írja, több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt Svédországban.  

A miniszterelnök a Harcosok Klubja hétvégi eseményén beszélt arról, hogy Svédország „kijelentkezett a civilizációból”. 

A Deutsche Welle korábbi riportjából kiderül: valóban egyre nagyobb probléma probléma Svédországban, hogy a bűnbandák 15 év alatti gyerekeket toboroznak. Sokszor több tízezer eurónak megfelelő svéd koronát ajánlanak a gyilkosságokért és robbantásokért. A svéd kormány azonban csökkenteni szeretné a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó korhatárt. A riportban Ulf Kristersson is arról beszél: eljött az ideje, hogy a büntethetőség korhatárát 14 évre csökkentsék, és zárt otthonok helyett börtönbe küldenék az elkövetőket.

Kína is felsorakozott Magyaroszág atomenergia-partnerei közé

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

Leállt a Starlink, és ez komoly gondot okozhat az ukrán frontvonalon

Leállt a Starlink, és ez komoly gondot okozhat az ukrán frontvonalon

Világszerte több tízezren jelezték, hogy nem működik Elon Musk internetszolgáltatója. Ukrajnában kórházak, iskolák is használják a Starlinket.

A Wisdom Motor elektromos buszai

Magyarországon építhet gyárat az elektromos buszokat gyártó kínai cég

A többségi tulajdonos első embere elárulta: Magyarországot, vagy Romániát szemelték ki első európai helyszínnek. 

A TikTok jövőjéről is szól a madridi amerikai-kínai találkozó

A TikTok jövőjéről is szól a madridi amerikai-kínai találkozó

Az alkalmazásnak három napon belül amerikai kézbe kellene kerülnie, különben leállítják az USA-ban. Ezt a határidőt hosszabbíthatják meg.

Lengyelország után egy másik NATO-tagállamba repült egy orosz drón

Lengyelország után egy másik NATO-tagállamba repült egy orosz drón

Az ukrán határ mentén élők több riasztást is kaptak a telefonjukra. 

A lengyelországi Wyryky-Wolában egy épületbe csapódott egy orosz drón. A balesetben senki nem sérült meg

A magyar légtérbe is berepülhetnek a fából és hungarocellből gyártott orosz drónok

A NATO milló dolláros vadászgépekkel tört a Lengyelországba hatoló orosz drónokra, de a jelentős részüket így sem sikerült eltalálni. A fából és habból készült drónokból egyszerűen kifogyott az üzemanyag, az egyik egy lengyel katonai bázisra esett. Az Mfornak nyilatkozó szakértők 600-700 kilométerre becsülték a hatótávolságukat, amellyel akár Magyarországot is elérhetik. A Honvédelmi Minisztérium viszont nem árulja el, hogyan védik a berepülő eszközöktől a magyar légteret.

Váratlan? Az orosz provokációt ítélte el a magyar kormány is

Váratlan? Az orosz provokációt ítélte el a magyar kormány is

A magyar kormány is szignózta a közös ENSZ-nyilatkozatot.

A magyar kormány megint kilógott a sorból – fontos nyilatkozatot nem írtak alá

Elfogadtak egy fontos nyilatkozatot.

Megint akcióba lendültek az orosz drónok

Megint akcióba lendültek az orosz drónok

Ezúttal azonban Ukrajnát támadták.

Egészen váratlan helyen nyitott meg konzulátust Szijjártó Péter

Egészen váratlan helyen nyitott meg konzulátust Szijjártó Péter

Magyarország és Liechtenstein közelebb húzódott.

