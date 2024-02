"Nem magyar érdek ez az egész" – szakértő az Orbán-kormány Ukrajna-politikájáról

„Hát azért azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyire magyar érdek. Meg azt nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna, tetszik vagy nem tetszik, szomszédunk most is, meg az is fog maradni”, mondta a biztonságpolitikai szakértő arra a kérdésre, hogy miként értékeli a magyar kormány ukrajnai háborúval kapcsolatos politikáját, és mennyire szolgálja az Magyarország érdekét.

"A miniszterelnök úrnak vannak bizonyos elképzelései, amelyek körülbelül a hatéves durcás gyerek szintjén vannak, hogy én most megmutatom. Na most nem biztos, hogy ennyi országnak neki lehet menni”, tette hozzá.

„Én szerintem nem magyar érdek ez az egész, és úgy látom, hogy ebből mi csak szívunk, a szivatónak mi a másik végén vagyunk, mert nem fogjuk megkapni azt a támogatást sem politikailag, sem gazdaságilag, amit szeretnénk”, jelentette ki arra utalva, hogy a kormány politikája elszigeteli az országot az EU-n belül.

A megszólalást és a kerekasztal összefoglalóját, amelyen Bendarzsevszkij Anton, Káncz Csaba, Kis-Benedek József és Stier Gábor volt a vendégünk, itt tekinthetik meg: