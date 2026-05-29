Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

J. D. Vance amerikai alelnök úgy fogalmazott, hogy a megegyezés „közel van”, de „még nem tartanak ott”. Elmondása szerint a fő vitás pontok továbbra is az iráni urándúsítás mértéke és a meglévő nukleáris készletek kezelése. Scott Bessent pénzügyminiszter elmondta, hogy Bessent az Egyesült Államok türelme Iránnal kapcsolatban nem végtelen, és Washington továbbra is nyomást gyakorol Teheránra annak érdekében, hogy megszülessen egy elfogadható megállapodás.

Ezzel párhuzamosan iráni források cáfolták azokat a híreket, amelyek szerint a megállapodás véglegesítés alatt állna. Teherán hangsúlyozta, hogy még számos nyitott kérdés maradt, és jelenleg nem tekinthető lezártnak az egyeztetési folyamat. Maszúd Pezeskian iráni elnök ismét kijelentette, hogy Irán nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ország nem mond le a békés célú nukleáris programhoz való jogáról, és továbbra is ragaszkodik szuverén döntéseihez.