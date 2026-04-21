Szankciókat kapott az EU-tól két orosz dezinformációs szervezet

Az Európai Unió Tanácsa újabb korlátozó intézkedéseket fogadott el két olyan szervezettel szemben, amely az orosz hibrid tevékenységekhez, különösen propagandához és dezinformációhoz kapcsolódik – közölte a testület kedden.

A döntés értelmében szankciós listára került az Euromore nevű médiaplatform, amely az EU szerint a Kreml-párti információs hálózat részeként működik. A platform orosz narratívákat erősít fel, és legitimál európai célközönség számára, miközben rendszeresen kérdőjelezi meg az uniós intézmények jogszerűségét, és igazolja Oroszország Ukrajna elleni háborúját – olvasható a tanácsi sajtóközleményben.

Szintén szankciókkal sújtották az orosz állam által finanszírozott Pravfond alapítványt, amelyet hivatalosan a külföldön élő orosz állampolgárok és honfitársak jogainak védelmére hozott létre Oroszország. Az EU szerint a szervezet jogi és elemző tevékenysége hozzájárul a Kreml dezinformációs üzeneteinek terjesztéséhez, többek között az Ukrajna „nácizálódásáról”, az állítólagos „oroszgyűlöletéről”, valamint az orosz ajkú kisebbségek „rendszerszintű üldözéséről” szóló állítások révén.

Egy portálról és egy alapítványról van szó
Az uniós álláspont szerint a listázott szervezetek támogatják az orosz kormány olyan politikáit és lépéseit, amelyek aláássák a demokráciát, a jogállamiságot, valamint az EU és Ukrajna stabilitását és biztonságát.

A mostani döntéssel az orosz destabilizáló tevékenységek miatt bevezetett szankciók már összesen 69 magánszemélyre és 19 szervezetre terjednek ki. Az érintettek vagyonát befagyasztják, továbbá uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzügyi forrásokat vagy gazdasági erőforrásokat. A kapcsolódó jogi aktusokat az Európai Unió hivatalos közlönyében tették közzé.

(MTI)

