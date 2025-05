Szavazzon! Meddig fajul az ukrán-magyar kémbotrány?

Az ügy komoly diplomáciai adok-kapokhoz vezetett Magyarország és Ukrajna között, amelynek keretében pénteken késő délután a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt , akit kémkedéssel vádoltak meg, majd ki is toloncolták Magyarországról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig szintén arról számolt be, hogy kiutasított két olyan, állítólagos ukrán kémet, akik Ukrajna budapesti nagykövetségén tevékenykedtek diplomáciai fedésben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!