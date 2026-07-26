Százezreket kellett kitelepíteni a spanyol és francia erdőtüzek miatt

Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében szombat estig, a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt – közölte az MTI a francia belügyminiszter tájékoztatása alapján.

Laurent Nunez azt mondta: nagyon valószínű, hogy ez a legnagyobb polgári evakuálási művelet, amit valaha végrehajtottak az országban, konfliktusok nélkül. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az újabb éjszakai művelettel a tűz miatt evakuáltak száma már meghaladja a 200 ezret Gironde megyében.

A tüzek oltásához a francia állam a hadsereget is mozgósította: 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját szombat estétől. Első alkalommal használják tűzoltásra az A400M katonai szállítógépet, amely 20 tonnás tartályrendszeréből kevesebb mint 10 másodperc alatt képes 20 ezer liter vizet vagy oltóanyagot zúdítani a tűzre.

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A kitelepítettek tízezrei tömegesen és folyamatosan érkeznek a Bordeaux körüli zsúfolt befogadóközpontokba – amelyeket sportcsarnokokban, tornatermekben alakítottak ki –, maguk mögött hagyva porig égett településeket és lakóházakat. Az elmúlt három napban több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává Gironde megyében, ami több mint háromszorosa Párizs területének; legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház leégett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában az Atlanti-óceán partján, amely borvidékéről ismert világszerte.

A belügyminiszter szerint a tűz megfékezése sokáig fog tartani, és számos kitelepítettnek nem lesz lehetősége visszatérnie otthonába. A tárcavezető arra kérte a franciákat, hogy legyenek óvatosabbak, és ügyeljenek még jobban a véletlen tüzekre, a cigarettacsikkek eldobálására, a grillezésre, és minden kockázatos viselkedésre. Az év eleje óta 146 embert tartóztattak le szándékos vagy gondatlanságból okozott tüzek miatt. A megyében pusztító rendkívüli tűz nagyon komoly fenyegetést jelent Bordeaux-ra, bár valamelyest csökkent a hevessége a hőmérséklet esése és a páratartalom növekedése miatt.

„A helyzet továbbra is rendkívül kritikus Gironde-ban” – írta Sébastien Lecornu miniszterelnök. „Történelmi helyzettel szembesülve a mozgósítás is történelmi jelentőségű” – fogalmazott. 1400 tűzoltó, 1500 katona, valamint 1700 rendőr és csendőr vesz részt a tűzoltásban, a lakosság védelmében és a kiürített területek biztosításában.

Emmanuel Macron államfő szintén az X-en jelezte, hogy „újjáépítünk, helyreállítunk, és ameddig szükséges, jelen leszünk. Ezekben az órákban, amikor a lángok komoly próbára teszik hazánkat, bebizonyosodik, hogy milyen is Franciaország valójában: egységes nép, amely összetartó” – tette hozzá az elnök, a kitelepítettek támogatására utalva. A tűzvész érinti a Tour de France utolsó, vasárnapi szakaszát is, amit 89 kilométerre rövidítettek le, hogy a hatóságok átcsoportosíthassák a rendőröket és katonákat a mentési munkálatokra.

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Spanyolországban is drámai a helyzet, a belügyminisztérium közlése szerint közel 60 ezer embert evakuáltak Madrid és Ávila régióiból, míg több mint 28 ezren továbbra is otthonába kényszerülve tartózkodik. Szombat késő este legalább nyolc Toledo közelében lévő települést evakuáltak, bár a BBC híre szerint az nem világos, hogy mindez pontosan hány embert érintett.

Isabel Díaz Ayuso, Madrid regionális elnöke a régió történetének legsúlyosabb tűzvészének minősítette a helyzetet. A szél miatt arra számítanak, hogy a lángok még gyorsabban terjednek. Spanyolországban már 130 ezer hektár erdő égett le, ami lényegesen meghaladja a korábbi éves átlagot.

(MTI)