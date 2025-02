Szélsőjobbos, migránsellenes pártvezetőt vár Orbán Viktor a Karmelitába

A hírt közlő atv.hu emlékeztetett arra, hogy a CDU-CSU a múlt héten együtt szavazott a német AfD-vel, ami miatt Merkel is bírálta Mertzéket.

Jövő héten Budapesten fogadom őt – jelentette ki Orbán Viktor, aki ennek kapcsán azt mondta : „ha a párt vezetője beszélni akar velem, miért mondanék nemet? Ha Olaf Scholz felhívna, őt is fogadnám, de ez a veszély nem fenyeget”.

