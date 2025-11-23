Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

„Addig nem lesz megállapodás, amíg a két elnök nem találkozik” – mondta egy amerikai tisztviselő Volodimir Zelenszkijről és Donald Trumpról a Reutersnek. A genfi tárgyalás helyszínére megérkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, és Daniel Driscoll hadügyekért felelős államtitkár is. Az ukrajnai küldöttséget Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak vezeti.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: az Európai Uniónak központi szerepet kell játszani a béketárgyalásokban, Ukrajna határai pedig nem változtathatók meg erővel.

Friedrich Merz német kancellár szerint azonban az európai béketerv összeállítása hosszú időt vehet igénybe. A kancellár elmondta: nincs meggyőződve arról, hogy Trump akaratának megfelelően a következő napokban meg tudnak állapodni erről.

Recep Tayyip Erdogan török elnök arról beszélt: hétfőn tárgyal Vlagyimir Putyinnal azt ukrajnai helyzetről, az eredményt pedig megosztja az Egyesült Államok és az európai országok vezetésével is.