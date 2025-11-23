2p

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Egy amerikai tisztviselő beszélt erről a Reutersnek a genfi béketárgyaláson. A konferencia vasárnap délután is tart, az amerikai külügyminiszter mellett Steve Witkoff különmegbízott, és a hadügyekért felelős államtitkár is a helyszínen van.

„Addig nem lesz megállapodás, amíg a két elnök nem találkozik” – mondta egy amerikai tisztviselő Volodimir Zelenszkijről és Donald Trumpról a Reutersnek. A genfi tárgyalás helyszínére megérkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, és Daniel Driscoll hadügyekért felelős államtitkár is. Az ukrajnai küldöttséget Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak vezeti. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: az Európai Uniónak központi szerepet kell játszani a béketárgyalásokban, Ukrajna határai pedig nem változtathatók meg erővel.

Friedrich Merz német kancellár szerint azonban az európai béketerv összeállítása hosszú időt vehet igénybe. A kancellár elmondta: nincs meggyőződve arról, hogy Trump akaratának megfelelően a következő napokban meg tudnak állapodni erről.

Recep Tayyip Erdogan török elnök arról beszélt: hétfőn tárgyal Vlagyimir Putyinnal azt ukrajnai helyzetről, az eredményt pedig megosztja az Egyesült Államok és az európai országok vezetésével is.

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az Európai Bizottság kabinetvezetője, Björn Seibert, és az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie is ott lesz Svájcban. 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Svájcban konzultálnak.

Vörös Szabolcs

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

A miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Kijevnek, hogy elfogadja az amerikai béketervet.

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

Megszólalt az orosz elnök is az amerikai béketervről: Vlagyimir Putyin támogatóan nyilatkozott a moszkvai biztonsági tanács előtt. Arról is beszélt, hogy augusztusban, Alaszkában már egyeztetett erről Trumppal.

Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Az ukrán elnök pénteki beszédében nem utasította el nyíltan az amerikai béketervet, később pedig J. D. Vance alelnökkel is beszélt telefonon. A béketervről az ENSZ főtitkára is megszólalt.

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Jogilag és technikailag is gyenge szöveg a 28 pontos béketerv.

