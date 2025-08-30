Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

mfor.hu

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Ukrajnában és Nyugat-Európában is nagy felzúdulást váltott ki, hogy a magyar kormány kitiltotta Magyarországról, illetve a schengeni övezetből is Robert Brovdit, azaz Bródi Róbertet, az ukrán drónerők parancsnokát a Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadások miatt.

Kijevben berendelték a magyar nagykövetet, a lengyel és a litván külügyminiszterek pedig rögtön jelezték, szívesen látják Bródit.

Már ott tartunk, hogy egy ilyen magyar kitiltási kísérlet ma a dicsőség és becsület kitüntetésével ér fel Európában”

- írja Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szombat reggeli bejegyzésében, majd azzal folytatja, hogy a magyar kormány további „szégyenletes” lépéseket is tett az elmúlt napokban, amikor beperelte az Európai Tanácsot az orosz vagyon kamatainak Ukrajna érdekében történő felhasználása miatt, majd egyedüli uniós tagállamként nem írta alá a csütörtöki véres, Kijev elleni orosz támadást elítélő uniós nyilatkozatot.

Miközben szégyenkezünk a magyar kormány elvtelen és erkölcstelen magatartása miatt, Bródi Róbert szerzett egy kis megbecsülést a magyar névnek, most már nem csak Ukrajnában, de Európában is. Köszönjük neki és további sok sikert kívánunk munkájához!”

- zárja bejegyzését Szent-Iványi, aki nemrég Klasszis Klub Live című műsorunk vendége is volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

Csak a magyar kormány nem ítélte el a kijevi orosz vérengzést

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Netanjahuhoz fordult segítségért

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Két túsz holttestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168