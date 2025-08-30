Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

Ukrajnában és Nyugat-Európában is nagy felzúdulást váltott ki, hogy a magyar kormány kitiltotta Magyarországról, illetve a schengeni övezetből is Robert Brovdit, azaz Bródi Róbertet, az ukrán drónerők parancsnokát a Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadások miatt.

Kijevben berendelték a magyar nagykövetet, a lengyel és a litván külügyminiszterek pedig rögtön jelezték, szívesen látják Bródit.

„Már ott tartunk, hogy egy ilyen magyar kitiltási kísérlet ma a dicsőség és becsület kitüntetésével ér fel Európában”

- írja Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szombat reggeli bejegyzésében, majd azzal folytatja, hogy a magyar kormány további „szégyenletes” lépéseket is tett az elmúlt napokban, amikor beperelte az Európai Tanácsot az orosz vagyon kamatainak Ukrajna érdekében történő felhasználása miatt, majd egyedüli uniós tagállamként nem írta alá a csütörtöki véres, Kijev elleni orosz támadást elítélő uniós nyilatkozatot.

„Miközben szégyenkezünk a magyar kormány elvtelen és erkölcstelen magatartása miatt, Bródi Róbert szerzett egy kis megbecsülést a magyar névnek, most már nem csak Ukrajnában, de Európában is. Köszönjük neki és további sok sikert kívánunk munkájához!”

- zárja bejegyzését Szent-Iványi, aki nemrég Klasszis Klub Live című műsorunk vendége is volt.