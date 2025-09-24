Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

mfor.hu

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő legújabb posztjában az amerikai elnök Ukrajnával szembeni hozzáállásának változását értékelte.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Trump váratlan narratívát közvetített, közösségi oldalán ugyanis arról írt, hogy Ukrajna – az Európai Unió és a NATO támogatásával – képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit. A külpolitikai szakértő ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

„megtanultuk, hogy az ember legyen óvatos, ha Trump elnök álláspontjáról tesz megállapítást, mert az gyakran változik, de most nagyon úgy néz ki, hogy valami tényleg megváltozott Trump Ukrajna politikájában.

Már hetek óta érzékelhető elmozdulás, ennek jele volt az új fegyverek szállításának engedélyezése Ukrajna számára, de tegnap Trump elnök beszéde az ENSZ Közgyűlésen és utána a közösségi média üzenete már nagyon egyértelmű fordulatot jelez.”

Szent-Iványi emlékeztetett, hogy amellett, hogy Trump a fent említett kijelentést tette, kigúnyolta Oroszországot, papírtigrisnek nevezte, valamint úgy fogalmazott, hogy „egy igazi hatalom ezt a háborút kevesebb mint egy hét alatt megnyerte volna, az orosz gazdaság a csőd szélére került.”

Ami Magyarország szempontjából sokkal fontosabb, hogy az amerikai elnök ismét szorgalmazta a leválást az orosz energiaforrásokról, és kijelentette, hogy „beszélni fog barátjával, Orbán Viktorral, hogy hagyjon fel az orosz energia vásárlásával.” A külpolitikai szakértő ezeket a fejleményeket így értékelte:

„Úgy gondolom, hogy a Kremlben és a Karmelitában most nagyon nem örülnek ennek a fordulatnak. Nem erre számítottak. Szijjártó szinte esdeklően hazudja azt, hogy a földrajzi valóság miatt kényszerülünk az orosz energiára. Nyoma sincs a harcias hőbörgésnek, amivel az európaiak hasonló felszólításait utasítja vissza, úgymond a ”magyar emberek„ nevében. A magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb. A király meztelenségét már fügefalevél sem takarja. Lassan lefőtt a kávé.”

Tegnap esti posztjában a külgazdasági és külügyminiszter a következőket írta reakcióképpen Trump egyre direktebbé váló felszólítására: „mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni.”

