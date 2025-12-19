Szent-Iványi István felemás eredményt lát az EU-csúcson

3p
Felemás eredménnyel zárult az EU decemberi brüsszeli csúcstalálkozója. Korahajnalban megszületett egy kompromisszum Ukrajna finanszírozására, ami mindenképpen pozitívum – írja bejegyzésében.

„A kompromisszum lényege, hogy az EU hitelt vesz fel összesen 90 milliárd EU értékben és két éven át abból finanszírozza Ukrajna kiadásait. Három tagállam (Magyarország, Csehország, Szlovákia) ugyan nem vétózta meg a hitelfelvételt, de nem vesz részt benne, ezért ez közös EU-hitelfelvételnek számít kedvező kamatfeltételekkel. Ezt az EU kamatmentes kölcsönként folyósítja Ukrajnának, amit annak az oroszok által fizetendő jóvátételből kell kiegyenlítenie. Ha az oroszok nem hajlandók fizetni jóvátételt, akkor a zárolt orosz vagyonelemekből folyik a hiteltörlesztés” – ismerteti bejegyzésében Szent-Iványi István.

A pozitívum és a kudarc

„Pozitív fejleménynek tekinthető, hogy Ukrajna finanszírozása, ha nagyon szűkösen is, de további két évre biztosított. Ugyanakkor kudarc, hogy nem született egyértelmű döntés a zárolt orosz vagyon elemek felhasználásáról és az is, hogy amikor mindennél fontosabb lett volna az EU egységének deklarálása, akkor látványosan felszínre kerültek az ellentétek” – érvel.

„Egyes elemzők kifejezetten Merz kancellár és von der Leyen kudarcának tartják, hogy az EU nem volt képes egységes és határozott döntést hozni ebben az ügyben. Ugyancsak az ő kudarcuknak tulajdonítják a megosztottságot a Mercosur Szerződés kérdésében is. A törést csak azzal kerülték el, hogy a döntést elodázták január végéig. Kérdés, hogy lesz-e mire visszatérni akkor, mert Brazília jelezte, hogy amennyiben nem születik döntés most, akkor ők visszalépnek a megállapodástól, márpedig nélkülk nincs Mercosur Szerződés.”

Orbán Viktor relatív sikere

„Nem vitás, hogy Orbán Viktor nem jött ki rosszul a brüsszeli alkudozásból. Bár nem ért el mindent, amit szeretett volna, de sikernek tekintheti, hogy most nem került sor a zárolt orosz vagyon elemek felhasználására (bár a döntés értelmében ez még mindig napirenden van, ha Oroszország megtagadja a jóvátétel fizetését) és ugyan nem akadályozta meg Ukrajna további két évre szóló finanszírozását, de a hitelfelvételből Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradhat” – összegzi Szent-Iványi.

„Az más kérdés, hogy ennek a végső mérlegét még korai lenne megvonni. A magyar kormány obstruáló magatartásának még hosszú árnyéka lehet, ami akár a hét éves költségvetési alkudozásában, akár a mostani támogatások folyósításánál még nagyon visszaüthet. Nem beszélve arról, hogy egyre távolabb kerülhet Magyarország az Ukrajna újjáépítésében rejlő lehetőségektől. Könnyen lehet, hogy a pillanatnyi nyereség többszörösét kell megfizetnünk a következő években. Persze ha úgy gondolkodik a kormány, hogy »Utánunk az özönvíz«, akkor érthető a magatartása.”

