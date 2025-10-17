Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szerint egyelőre ne vegyünk mérget arra, hogy létrejön a bejelentett találkozó Budapesten. Ez ugyanis az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio vezette előkészítő tárgyalások alakulásán múlik szerinte, márpedig Trumpnak nem férne bele még egy olyan, konkrét eredményeket nem hozó fiaskó, mint az alaszkai csúcstalálkozó volt.

„A tegnapi telefonbeszélgetést Putyin elnök kezdeményezte. Ebből kézenfelvő az a következtetés, hogy nem az őszinte és sürgető békevágy, hanem sokkal inkább az a szándék vezérelte, hogy megelőzze a mai Trump-Zelenszkij találkozót, időt nyerjen és elodázza a Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának. Remélhetőleg még egyszer nem tudja átverni amerikai partnerét. Ha Trump elnök valóban le akarja zárni a háborút, akkor nem hagyja időt húzni, alkudozni Putyint, hanem nagyon szűk határidőt szab neki a feltétel nélküli tűzszünet elfogadására”

– írja Szent-Iványi a péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.

Hozzáteszi, hogy amennyiben összejönne egy feltétel nélküli tűzszünet, és ezt Budapesten jelentenék be,

„az mindenképpen jó hír a világnak, Ukrajnának és Magyarországnak is, sőt az Orbán-kormánynak is komoly segítség a belpolitikában”.

Szent-Iványi szerint egyébként utóbbi szempont szerepet játszhatott a helyszínválasztásban is, hiszen mind az amerikai, mind az orosz elnök nyíltan Orbán Viktor újraválasztása mellé állt az elmúlt napokban-hetekben, és ezzel „aktívan hozzájárulnak” a magyar miniszterelnök kampányához.

Ukrajna szempontjából viszont nem túl szerencsés helyszín Budapest, nemcsak az Orbán-kormány ukránellenessége miatt, hanem azért is, mert 1994-ben itt írták alá az Ukrajna biztonságát garantálni hivatott Budapesti Memorandumot, amelyet aztán Oroszország semmibe vett.