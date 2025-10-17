Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

mfor.hu

Sok múlik az előkészítésen, még egy fiaskó már nem fér bele Trumpnak.

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szerint egyelőre ne vegyünk mérget arra, hogy létrejön a bejelentett találkozó Budapesten. Ez ugyanis az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio vezette előkészítő tárgyalások alakulásán múlik szerinte, márpedig Trumpnak nem férne bele még egy olyan, konkrét eredményeket nem hozó fiaskó, mint az alaszkai csúcstalálkozó volt.

„A tegnapi telefonbeszélgetést Putyin elnök kezdeményezte. Ebből kézenfelvő az a következtetés, hogy nem az őszinte és sürgető békevágy, hanem sokkal inkább az a szándék vezérelte, hogy megelőzze a mai Trump-Zelenszkij találkozót, időt nyerjen és elodázza a Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának. Remélhetőleg még egyszer nem tudja átverni amerikai partnerét. Ha Trump elnök valóban le akarja zárni a háborút, akkor nem hagyja időt húzni, alkudozni Putyint, hanem nagyon szűk határidőt szab neki a feltétel nélküli tűzszünet elfogadására”

– írja Szent-Iványi a péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.

Hozzáteszi, hogy amennyiben összejönne egy feltétel nélküli tűzszünet, és ezt Budapesten jelentenék be, 

az mindenképpen jó hír a világnak, Ukrajnának és Magyarországnak is, sőt az Orbán-kormánynak is komoly segítség a belpolitikában”.

Szent-Iványi szerint egyébként utóbbi szempont szerepet játszhatott a helyszínválasztásban is, hiszen mind az amerikai, mind az orosz elnök nyíltan Orbán Viktor újraválasztása mellé állt az elmúlt napokban-hetekben, és ezzel „aktívan hozzájárulnak” a magyar miniszterelnök kampányához.

Ukrajna szempontjából viszont nem túl szerencsés helyszín Budapest, nemcsak az Orbán-kormány ukránellenessége miatt, hanem azért is, mert 1994-ben itt írták alá az Ukrajna biztonságát garantálni hivatott Budapesti Memorandumot, amelyet aztán Oroszország semmibe vett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Erről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter számolt be.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadja az ukrán elnököt.

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről – Frissítve!

Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

Király járt a Karmelitában

Orbán Viktornál a jordán uralkodó vizitált.

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

Szomorkodhatott Orbán Viktor szövetségese: még a szélsőbalnál is kevesebb szavazatot kapott Marine Le Penék indítványa

A francia kormány pedig a szélsőbal és a szélsőjobb bizalmatlansági indítványát is túlélte.

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot az oroszokkal

Arra kíváncsi, mit lépne Putyin.

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Orbán Viktor valamikor talán találkozik Donald Trumppal

Az időpont már megvan.

Daniel Freund

Feljelentették Orbán Viktort egy kémszoftveres támadás ügyében

Daniel Freund szerint vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat támadta a levelezését.     

Bejelentést tett a NATO-főtitkár

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168